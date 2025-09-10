Gest uriaș făcut de Edinson Cavani. Ce a făcut pentru un jurnalist din Uruguay

Gest uriaș făcut de Edinson Cavani. Ce a făcut pentru un jurnalist din Uruguay
Edinson Cavani. Foto: X / @FDSNB17

Jurnalistul uruguayan Rafa Cotelo a povestit, marți, cum Edinson Cavani, care joacă la Boca Juniors, i-a salvat fiica adolescentă, care avea nevoie de o operație chirurgicală foarte costisitoare în urmă cu aproximativ un an, la Buenos Aires.

Fiica lui Cotelo, Ema, afectată de o boală neurologică cronică, fusese internată la acea vreme într-o clinică din capitala Argentinei.

Adolescenta, aflată într-o stare critică, trebuia să fie operată de urgență. Însă instituția medicală cerea plata imediată în numerar, ceea ce era imposibil pentru Rafa Cotelo în acel moment. Disperat, el a încercat să-l sune pe Edinson Cavani, jucător al echipei naționale a Uruguayului și al clubului Boca Juniors, cu care era prieten de mai mulți ani.

„Nu mi-a răspuns pentru că dormea, așa că am sunat-o pe soția lui, care mi l-a dat la telefon”, a povestit jurnalistul.

Edinson Cavani decide imediat să plece spre spital. Dar acesta se află la o distanță de o oră și jumătate și operația este urgentă. Așadar, fostul atacant al echipei Paris Saint-Germain îi cere ajutorul unui alt prieten, care poate ajunge la fața locului în câteva minute.

„Pentru mine, a fost ca un înger păzitor”, a spus Cotelo.

Banii au fost folosiți pentru a plăti imediat cheltuielile medicale ale Emei, a cărei operație a decurs foarte bine. Câteva săptămâni mai târziu, Rafa Cotelo și fiica sa, care va împlini în curând 15 ani, i-au rambursat banii lui Edinson Cavani.

