Ce a făcut Edward Iordănescu în campionat, la câteva zile după ce a fost umilit în cupele europene

Echipa poloneză Legia Varșovia, antrenată de românul Edward Iordănescu, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea GKS Katowice, în etapa a patra din campionatul polonez, Ekstraklasa.

Echipa lui Edi Iordănescu a deschis scorul în minutul 44, prin Pawel Wszolek, dar Katowice a reușit să egaleze în minutul 84, prin Bartosz Nowak. La 1-1 oaspeții au tras de timp și arbitrul a prelungit partida cu cinci minute, care s-au transformat în opt. Au fost îndeajuns pentru ca elevii lui Iordănescu să întoarcă rezultatul.

Artur Jedrzejczyk a adus pe Legia în avantaj, cu golul din minutul 90+5, iar două minute mai târziu a marcat și Morishita, stabilind scorul final Legia Varșovia – GKS Katowice 3-1.

Legia are patru puncte în clasament și e pe locul 10, dar a disputat doar două meciuri din patru.

