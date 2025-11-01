La o zi după plecarea de la Legia, Edi Iordănescu este aproape de lovitura carierei: ofertă din Serie A BREAKING NEWS

Edward Iordănescu a plecat de o zi de la Legia Varșovia, dar deja are pe masă o ofertă importantă. Ar fi o adevărată lovitură pe care Iordănescu este aproape să o dea.

Concret, el este dorit de Dan Șucu la Genoa, în locul lui Patrick Viera. Echipa este ultima în Serie A, iar Șucu caută soluții. Deja l-a dat afară pe directorul sportiv al echipei, iar acum vrea să schimbe antrenorul.

Conform publicației BREAKING NEWS" target="_blank" rel="nofollow">Goal, din Polonia, Iordănescu este pe lista lui Șucu, alături de Roberto D'Aversa și Paolo Vanoli.

La Legia, Iordănescu a adunat 24 de meciuri și a înregistrat 11 victorii, 6 egaluri și 7 înfrângeri. El a câștigat un trofeu: Supercupa și a dus echipa în faza principală a Conference League, deși echipa a început în preliminariile Europa League.

