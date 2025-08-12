Românul pe care Edward Iordănescu l-a cerut la Legia. Nu e Ianis Hagi: „Trebuie să livreze”

Edward Iordănescu a revenit în această vară în antrenorat și a semnat cu Legia Varșovia. Antrenorul român are șase victorii, două egaluri și o singură înfrângere în cele nouă meciuri jucate până acum.

De când fostul selecționer a semnat cu echipa din Polonia, au apărut mai multe discuții cu privire la eventuale transferuri ale unor jucători români. Unul a fost Ianis Hagi, iar, mai nou, Iordănescu spune că l-a vrut și pe Denis Drăguș.

”Nu știu dacă mă ajută cu ceva să mai vorbesc despre românii cu care am discutat. Un nume pot să-l dau, pentru că am văzut că a apărut public. Este vorba de Drăguș, cu care am fost în contact direct.

Ar fi fost un jucător util aici. Căutam un winger de viteză, de explozie, dar și cu calitate individuală. Dacă am fi putut găsi înțelegere între cluburi… El are un salariu foarte mare și pentru noi a fost foarte greu să-l putem susține. El a rămas în Turcia. Eu nu am făcut un target din a aduce români, dar în același timp mi-ar plăcea.

Eu nu fug de ei, am încredere în jucătorul român și în potențialul lui. Îndrumați cum trebuie, cred că pot ajuta. Nu pot să-mi permit să aduc la nivelul acesta jucători doar ca să fac favoruri. Vreau să aduc jucători români cărora să le întind o mână, iar ei să ne ajute la rândul lor. Îmi doresc jucători de valoare. Dacă aduc un jucător român, trebuie să livreze, altfel lumea va înțelege greșit. Trebuie să aibă impact!”, a declarat Edi Iordănescu potrivit fanatik.ro.

Iordănescu și Denis Drăguș au colaborat și la echipa națională.

