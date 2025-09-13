Au scăpat de Ten Hag și le merge bine! Victorie mare pentru Leverkusen, la debutul lui Hjulmand

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 10:00
113 citiri
Au scăpat de Ten Hag și le merge bine! Victorie mare pentru Leverkusen, la debutul lui Hjulmand
Jucătorii lui Leverkusen. Foto: X / @unserfussball

Echipa germană Bayer Leverkusen a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea Eintracht Frankfurt, în etapa a treia din Bundesliga.

Noul antrenor al lui Bayer Leverkusen, danezul Kasper Hjulmand, a debutat cu o victorie pe banca fostei campioane a Germaniei. Alejandro Grimaldo a deschis scorul pentru „aspirine” în meciul cu Eintracht. A urmat un moment neplăcut pentru gazde, Aleix Garcia accidentându-se în minutul 15 și fiind înlocuit cu Palacios, dar Bayer a înscris al doilea gol în minutul 45+4, prin Patrik Schick, din penalti, și a intrat cu avantaj de două goluri la pauză.

Can Uzun a redus din diferență în minutul 52, iar Leverkusen a rămas în zece, după eliminarea lui Andrich, din minutul 59, însă lucrurile s-au înrăutățit pentru elevii lui Hjulmand pe final. Minutul 90+2 a adus a doua eliminare din tabăra gazdelor, Ezequiel Fernandez, și când tot stadionul aștepta cu sufletul la gură să vadă cum se vor descurca favoriții cu doar opt jucători de câmp, Grimaldo a executat perfect o lovitură liberă de la 23 de metri și Bayer Leverkusen s-a impus cu 3-1 în fața lui Eintracht, reușind prima victorie stagională.

Cu patru puncte, Bayer este pe 7, în vreme ce Eintracht e pe locul secund, cu 6 puncte.

Probleme la Real Madrid! Vedeta echipei s-a rupt și ratează o mare parte a sezonului
Probleme la Real Madrid! Vedeta echipei s-a rupt și ratează o mare parte a sezonului
Clubul spaniol Real Madrid a anunțat vineri că fundașul central german Antonio Rudiger s-a accidentat și ar putea fi indisponibil pentru următoarele trei luni. Antonio Rudiger (32 de ani) a...
Probleme pentru Chivu la Inter? Reproșuri din partea fanilor și fostelor glorii pentru antrenorul român
Probleme pentru Chivu la Inter? Reproșuri din partea fanilor și fostelor glorii pentru antrenorul român
```html Inter Milano așteaptă în continuare revoluția adusă de Cristian Chivu, denumită Chivu-lution de AFP, remarcând că debutul antrenorului român la cârma echipei a fost destul de...
#fotbal extern, #bayer leverkusen, #erik ten hag , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Prima decizie luata de Novak Djokovic, dupa ce a fost numit "tradator" in Serbia si s-a mutat in alta tara
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"OZN-ul" din Romania, 85% gata: 120.000.000 de lei!

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Au scăpat de Ten Hag și le merge bine! Victorie mare pentru Leverkusen, la debutul lui Hjulmand
  2. Legendarul Edgar Davids, victimă a unui furt spectaculos comis de fosta sa iubită. Cum și-a dat seama că e înșelat
  3. Mesaj clar pentru Dan Șucu din partea antrenorului de la Rapid: "Am mai spus-o și o repet"
  4. Gheorghe Hagi, înapoi pe teren. Când și unde va avea loc meciul
  5. Victorie fulger pentru jucătoarea de tenis din România! Azi va lupta cu trofeul pe masă
  6. A început Campionatul Mondial de atletism: cum s-a descurcat primul român intrat în concurs
  7. Meciuri senzaționale la Europeanul de baschet: ce echipe vor lupta pentru trofeu în marea finală
  8. Scandal mare după U Cluj! - Rapid Giuleștenii atacă arbitrul, federația și adversarii: "Sabău o să ne spună cum a inventat apa"
  9. Rapid a ratat ocazia să urce pe primul loc. Ce a făcut cu U Cluj
  10. S-au stabilit finalistele EuroBasket 2025. Cine sunt țările care se vor duela pentru trofeu