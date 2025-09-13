Au scăpat de Ten Hag și le merge bine! Victorie mare pentru Leverkusen, la debutul lui Hjulmand

Echipa germană Bayer Leverkusen a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea Eintracht Frankfurt, în etapa a treia din Bundesliga.

Noul antrenor al lui Bayer Leverkusen, danezul Kasper Hjulmand, a debutat cu o victorie pe banca fostei campioane a Germaniei. Alejandro Grimaldo a deschis scorul pentru „aspirine” în meciul cu Eintracht. A urmat un moment neplăcut pentru gazde, Aleix Garcia accidentându-se în minutul 15 și fiind înlocuit cu Palacios, dar Bayer a înscris al doilea gol în minutul 45+4, prin Patrik Schick, din penalti, și a intrat cu avantaj de două goluri la pauză.

Can Uzun a redus din diferență în minutul 52, iar Leverkusen a rămas în zece, după eliminarea lui Andrich, din minutul 59, însă lucrurile s-au înrăutățit pentru elevii lui Hjulmand pe final. Minutul 90+2 a adus a doua eliminare din tabăra gazdelor, Ezequiel Fernandez, și când tot stadionul aștepta cu sufletul la gură să vadă cum se vor descurca favoriții cu doar opt jucători de câmp, Grimaldo a executat perfect o lovitură liberă de la 23 de metri și Bayer Leverkusen s-a impus cu 3-1 în fața lui Eintracht, reușind prima victorie stagională.

Cu patru puncte, Bayer este pe 7, în vreme ce Eintracht e pe locul secund, cu 6 puncte.

