Erik ten Hag nu vrea să plece de la Manchester United: ”Ne vom descurca mai bine”

Antrenorul olandez Erik ten Hag insistă că nu este îngrijorat că şi-ar putea pierde ”scaunul”, în pofida slabei evoluţii a echipei de fotbal Manchester United în meciul de acasă cu Tottenham Hotspur (0-3), de duminică, din etapa a şasea a Premier League, scrie Reuters.

United, la al doilea eşec acasă cu 0-3 după cel cu Liverpool, ocupă acum locul 12, cu şapte puncte din şase meciuri, cu doar cinci goluri marcate, iar ten Hag este din nou sub presiune, după ce în vară a supravieţuit analizei conducerii clubului.

Întrebat dacă ar putea fi demis, ten Hag a spus: ”Nu, mă gândesc la asta. Mă gândesc că noi toţi am luat această decizie de a continua în vară, atât patronii cât şi conducerea clubului. De asemenea, am luat decizia dintr-o revizuire clară a ceea ce trebuie să facem, să ne îmbunătăţim ca organizaţie şi cum vrem să construim o echipă, prin luarea tuturor deciziilor împreună. Dar ştiam că va dura ceva timp, din cauza închiderii ferestrei de transferuri, câţiva jucători au întârziat, precum Manuel Ugarte, mai avem de-a face cu unele accidentări la nişte jucători de impact. Cred că ne vom descurca mai bine de acum încolo. Avem nevoie de ceva timp. Suntem cu toţii pe aceeaşi pagină sau în aceeaşi barcă, proprietarii, conducerea, personalul şi grupul de jucători. Eu nu am această îngrijorare”.

United joacă joi în deplasare cu FC Porto în Europa League şi apoi duminică, tot în deplasare, cu Aston Villa în Premier League.

”Diavolii roşii” vor juca în ultima etapă din Europa League cu campioana României, FCSB, în data de 30 ianuarie, la Bucureşti.

