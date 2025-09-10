„Nu e vina mea”. Haaland a marcat de cinci ori în poarta Moldovei, iar apoi și-a cerut scuze

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 18:50
634 citiri
„Nu e vina mea”. Haaland a marcat de cinci ori în poarta Moldovei, iar apoi și-a cerut scuze
Erling Haaland FOTO X Eurofoot

Portarul Republicii Moldova, Cristian Avram, a încasat, marți seară, unsprezece goluri de la Norvegia (11-1), dintre care cinci de la Erling Haaland. O cvintuplă pentru care atacantul central al Manchester City s-a scuzat.

„Am vorbit cu Erling după meci. Mi-a spus: «Nu e vina mea» și a adăugat că trebuie să continue să încerce să înscrie din cauza golaverajului. Îl înțeleg”, a declarat Cristian Avram, portarul moldovean, pentru postul norvegian TV2.

Un portar plin de umor, care s-a prezentat în zona mixtă spunând presei norvegiene: „Bună, sunt portarul Moldovei și tocmai am încasat 11 goluri”.

Ultima din grupa I a calificărilor pentru Cupa Mondială din 2026, Moldova nu a obținut încă niciun punct după cinci meciuri. Norvegia, care a câștigat toate cele cinci meciuri, a făcut un pas important către Cupa Mondială din 2026.

#fotbal extern, #Erling Haaland, #Moldova , #stiri fotbal
