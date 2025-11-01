Erling Haaland, implicat într-o controversă uriașă. Motivul este unul banal: laptele crud

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 20:37
112 citiri
Erling Haaland joacă la Manchester City din 2022. Foto: Facebook / Erling Haaland

Atacantul echipei engleze de fotbal Manchester City, norvegianul Erling Haaland, a fost mustrat de Agenția pentru Standarde Alimentare (FSA), organismul responsabil pentru siguranța și igiena alimentară în Marea Britanie, după ce a lăudat meritele laptelui crud, un aliment care nu este potrivit pentru toată lumea, conform FSA, relatează cotidianul L'Equipe.

Starul norvegian are propria sa rutină și a împăpărtășit câteva secrete din viața sa de zi cu zi, despre care crede că contribuie la succesul său. Pe lângă exercițiile de întărire a mușchilor abdominali și terapia cu lumină LED, și pe lângă pasiunea sa pentru friptura tomahawk, 'Cyborgul', cum este denumit de fani, a dezvăluit în videoclipul său 'O zi din viața unui fotbalist profesionist', publicat pe canalul său de YouTube, că bea două pahare de lapte crud în fiecare zi.

Desemnat drept 'superaliment' de către fotbalistul norvegian, acesta a atras totuși atenția Agenției pentru Standarde Alimentare (FSA), care a avertizat că laptele crud 'poate conține bacterii dăunătoare care pot provoca intoxicații alimentare'. Prin urmare, agenția a reiterat că consumul său nu este recomandat persoanelor cu sistem imunitar slăbit (persoane peste 65 de ani, femei însărcinate și copii).

Deși este posibil să îl obții, iar cererea a crescut vertiginos de la videoclipul lui Haaland (care are aproape 700.000 de abonați pe YouTube), laptele crud nu este de fapt disponibil pentru vânzare în magazine și supermarketuri. Haaland, care se pare că bea un pahar în fiecare dimineață la micul dejun (ouă prăjite și pâine de secară) și încă unul după fiecare sesiune de antrenament, potrivit BBC, consideră că laptele crud este 'bun pentru stomac, piele, oase și mușchi'.

Controversa din jurul promovării laptelui crud de către Erling Haaland divizează utilizatorii de internet, unii apărând naturalețea și criticând regulile de igienă, în timp ce alții subliniază riscurile pentru anumite persoane și pun la îndoială o posibilă influență comercială.

