Secretul lui Erling Haaland: „Lui trebuie să-i mulțumesc”

Erling Haaland a marcat singurul gol al victoriei echipei Manchester City la Brentford duminică (1-0) în Premier League, al 18-lea gol al său din acest sezon. După meci, atacantul norvegian a vorbit despre noul său rol de tată, în care se simte împlinit şi care îl ajută să fie şi mai bun.

„A avea un copil mă face şi mai bun, pentru că, odată ajuns acasă, nu mă mai gândesc deloc la fotbal”, a declarat zâmbind atacantul Manchester City, Erling Haaland, după ce a marcat duminică al 15-lea gol al sezonului.

Norvegianul a marcat la Brentford (1-0) al nouălea său gol în şapte etape din Premier League, al doisprezecelea în nouă apariţii în toate competiţiile. De asemenea, a marcat de şase ori în două meciuri cu echipa naţională.

„Nu m-am simţit niciodată atât de bine ca astăzi, aşa că da, se poate spune asta”, a răspuns el după meci unui consultant de la Sky Sports care l-a întrebat dacă se află „în cea mai bună formă din viaţa sa”. „Am vorbit deja despre asta de multe ori, poţi fi pregătit fizic, dar trebuie să fii pregătit şi mental, şi sincer, cred că faptul că am un copil mă face şi mai bun, pentru că nu m-am mai deconectat atât de mult” în timpul liber, a adăugat el.

Jucătorul în vârstă de 25 de ani a devenit tată la sfârşitul anului 2024, când partenera sa, Isabel Haugseng Johansen, a născut un băiat. „Nu mă mai gândesc deloc la fotbal, în timp ce, când eşti mai tânăr, te gândeşti la toate şi la nimic şi poate că îţi faci puţin griji pentru anumite lucruri. Dar când ajung acasă, mă relaxez şi mai mult, aşa că cred că trebuie să-i mulţumesc fiului meu!”, a declarat el râzând cu poftă.

El i-a mulţumit şi adversarului său Sepp van den Berg, cu care s-a luptat la începutul meciului şi pe care l-a dominat fizic în acţiunea care a dus la gol. „Eram puţin obosit înainte de meci. Când am intrat pe teren, mi-am spus «oh, va fi un meci dificil», dar după zece secunde, el a început să mă împingă, ceea ce m-a motivat, aşa că îi sunt foarte recunoscător”, a adăugat el.

