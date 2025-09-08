Accidentare stupidă pentru Erling Haaland. Cum s-a „rupt” vedeta lui Manchester City

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 13:11
725 citiri
Accidentare stupidă pentru Erling Haaland. Cum s-a „rupt” vedeta lui Manchester City
Erling Haaland FOTO X Eurofoot

Erling Haaland a fost victima unui incident destul de neașteptat duminică, în cantonament cu echipa Norvegiei. În timp ce cobora din autocar la întoarcerea de la antrenament, atacantul echipei Manchester City s-a lovit cu capul de ușa mașinii. Rănit la buză și la partea inferioară a feței, atacantul în vârstă de 25 de ani a avut nevoie de copci.

Erling Haaland a preferat să râdă când a împărtășit neplăcerea sa pe rețelele sociale. Atacantul echipei Norvegiei a postat duminică mai multe fotografii cu el în prim-plan, cu buza umflată și o cicatrice în partea de jos a feței. „Arăt destul de bine”, a ironizat atacantul echipei Manchester City, care a precizat cu un emoji care râde în hohote: „Tocmai m-am lovit de ușa autocarului, trei copci”.

Atacantul în vârstă de 25 de ani s-a accidentat în timp ce se întorcea de la antrenamentul cu echipa națională. După ce s-au antrenat la Ullevaal Stadion, unde vor juca marți împotriva Moldovei în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, norvegienii s-au întors la hotelul lor din Oslo, în cartierul Storo.

În momentul în care a coborât din autobuz, Erling Haaland s-a lovit cu capul de ușa portbagajului. Se pare că lovitura a fost destul de violentă, provocându-i o tăietură la buză și la partea dreaptă a feței.

După ce a ajuns la hotel sângerând, colosul scandinav a fost îngrijit de personalul medical, care i-a pus trei copci sub buză. „Se simte bine”, a declarat o purtătoare de cuvânt a echipei Norvegiei pentru NRK.

În timpul unei sesiuni de discuții cu abonații săi pe Snapchat, starul norvegian (42 de goluri în 43 de selecții) a răspuns zâmbind unui follower care sugera că Martin Odegaard era responsabil pentru rana sa. „Corect”, a scris Erling Haaland. „Are cineva vești despre ușă?”, a ironizat un alt fan.

În fruntea grupei I înaintea meciului cu Moldova, Norvegia a câștigat primele patru meciuri din preliminariile Cupei Mondiale 2026, care va avea loc vara viitoare în Statele Unite, Canada și Mexic.

De la debutul său în echipa națională în 2019, Erling Haaland nu a jucat încă la turneu major.

#fotbal extern, #Erling Haaland, #manchester city , #stiri fotbal
