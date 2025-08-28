Decizie surprinzătoare luată de Erling Haaland. Totul se va întâmpla la următorul meci al Norvegiei

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 28 August 2025, ora 00:19
Erling Haaland FOTO X Eurofoot

Erling Haaland a decis să includă numele de familie al mamei sale pe tricoul său de la echipa națională a Norvegiei, pe care va scrie de acum înainte „Braut Haaland”.

„Braut Haaland”. Acesta este acum numele pe care Erling Haaland îl va purta pe spatele tricoului său la echipa națională a Norvegiei, în locul numelui „Haaland” pe care îl purta până acum, relatează Daily Mail. Jucătorul echipei Manchester City a luat această decizie pentru a include numele de familie al mamei sale, „Braut”, conform obiceiurilor din Norvegia.

Dacă tatăl internaționalului norvegian (43 de selecții, 42 de goluri), Alf-Inge Haaland, a avut o carieră profesională bogată, evoluând în special la Sky Blues între 2000 și 2003, mama lui Erling a fost, de asemenea, o sportivă de înalt nivel, fiind o heptatlonistă renumită în anii 1990.

Haaland va purta acest tricou pentru prima dată în următorul meci, un amical al Norvegiei împotriva Finlandei, la 4 septembrie. Nu se știe încă dacă el va schimba și numele inscripționat pe tricoul său de la Manchester City.

