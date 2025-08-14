S-a terminat „idila” dintre FC Barcelona și Ter Stegen. Decizia luată de federația din Spania

Liga spaniolă de fotbal a validat absența pe termen lung a portarului echipei FC Barcelona, Marc-André ter Stegen, astfel că gruparea catalană poate să-l înregistreze pe Joan Garcia în locul său fără a încălca regulile fair play-ului financiar.

Spaniolul în vârstă de 24 de ani a sosit în această vară de la Espanyol Barcelona. „Comisia medicală din La Liga a stabilit că accidentarea lui Marc-André ter Stegen îndeplinește criteriile de lungă durată stabilite de regulamentul în vigoare”, a precizat Barcelona într-un comunicat.

Clubul „va proceda (joi) la oficializarea imediată a înregistrării lui Joan Garcia”, un jucător recrutat în această vară, a adăugat acesta.

Pe lângă Garcia, Barça a prelungit în această vară contractul experimentatului portar polonez Wojciech Szczęsny (35 de ani).

Ads