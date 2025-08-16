Lovitura dată de FC Barcelona, chiar în ziua primului meci al sezonului din La Liga

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 16 August 2025, ora 15:23
244 citiri
Marcus Rashford a semnat cu Barcelona. Foto: X / @FCBarcelona_es

În ziua meciului din La Liga cu Mallorca, FC Barcelona a reușit în sfârșit să-i înscrie în lot pe noul portar Joan Garcia și pe atacantul Marcus Rashford, punând capăt unei telenovele care dura de mai multe săptămâni.

Fără Marc-André ter Stegen de mai multe luni, Hansi Flick se pregătea să înceapă sezonul 2025-2026 fără portarul numărul 1, Wojciech Szczęsny nefiind nici el înscris.

Potrivit Mundo Deportivo, comisia medicală din La Liga a aprobat absența de lungă durată a lui ter Stegen, permițând Barça să economisească 80% din salariul său pentru a-și reduce masa salarială. O absență mai mult sau mai puțin îndelungată a fost, de altfel, cauza unei dispute între club și portarul german, înainte ca jucătorul să îngroape securea războiului.

Joan Garcia va fi legitimat pe toată durata sezonului, spre deosebire de Dani Olmo și Pau Victor în sezonul trecut, care au trebuit să-și reînnoiască înscrierile în ianuarie.

Englezul Marcus Rashford (împrumutat de la Manchester United) a primit, de asemenea, undă verde din partea ligii și va juca în Insulele Baleare în cursul acestei seri.

În ceea ce îi privește pe ceilalți jucători care așteaptă să fie înregistrați, precum Wojciech Szczęsny, Roony Bardghji, Gerard Martín și Héctor Fort, aceștia vor trebui cu siguranță să aștepte ca vânzarea biletelor VIP Camp Nou (în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro) să fie aprobată de ligă.

