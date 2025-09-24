Probleme pentru FC Barcelona. Ce se întâmplă cu revenirea echipei pe Camp Nou

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 16:38
247 citiri
Lamine Yamal și Gavi Foto: X / @BarcaTimes

FC Barcelona a anunțat că solicitarea sa de autorizație pentru a reveni pe Camp Nou pentru meciul de duminică din LaLiga împotriva echipei Real Sociedad a fost respinsă, consiliul local invocând probleme de siguranță legate de renovarea stadionului, relatează Reuters.

Barca spera să revină pe Camp Nou cu o capacitate redusă de 27.000 de spectatori, dar nu a reușit să obțină autorizațiile necesare de la Consiliul Local al Barcelonei.

Barca va organiza meciul pe Stadionul Olimpic Lluís Companys din Montjuïc, unde a jucat în sezoanele 2023-24 și 2024-25, renovările la Camp Nou fiind acum cu nouă luni în întârziere față de program.

„Am identificat diferite elemente care trebuie remediate și care au un impact asupra siguranței și securității stadionului”, a declarat șeful protecției civile, Sebastià Massagué, în cadrul unei ședințe a consiliului local.

Barca a trebuit să înceapă campania din LaLiga pe teren propriu la Estadi Johan Cruyff, în propriul complex de antrenament, unde doar 6.000 de fani au asistat la meciul împotriva Valenciei din 14 septembrie, după ce un concert al lui Post Malone a lăsat terenul Lluís Companys în stare proastă.

Vineri, clubul catalan a anunțat că meciul din faza grupei Ligii Campionilor împotriva Paris Saint-Germain, programat pentru 1 octombrie, va avea loc tot pe stadionul Lluís Companys.

Barcelona a zdrobit echipa din Madrid: 3-0
Barcelona a zdrobit echipa din Madrid: 3-0
Formația FC Barcelona a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Getafe, într-un meci din etapa a cincea a campionatului Spaniei. Golurile au fost marcate de...
UEFA a luat decizia. Ce se întâmplă cu cei doi arbitri români
UEFA a luat decizia. Ce se întâmplă cu cei doi arbitri români
Două brigăzi de arbitri din România, conduse la centru de Radu Petrescu și Horațiu Feșnic, vor oficia meciuri din prima etapă a Europa League, a anunțat Federația Română de Fotbal,...
#fotbal extern, #fc barcelona, #camp nou , #stiri fotbal
