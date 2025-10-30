Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski. Cine este atacantul dorit de catalani

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 17:15
Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski. Cine este atacantul dorit de catalani
La 37 de ani, Robert Lewandowski trăieşte probabil ultima sa sezon cu FC Barcelona. Atacantul polonez ar urma să plece la sfârşitul verii viitoare, la expirarea contractului său. Pentru a-l înlocui, clubul catalan l-ar avea în vedere, în special, pe Etta Eyong, potrivit Mundo Deportivo.

Atacantul camerunez în vârstă de 22 de ani, sub contract până în 2029, ar dori să-şi stabilească viitorul în timpul următoarei perioade de transferuri din iarnă, semnând cu viitorul său club înainte de a fi împrumutat până la sfârşitul sezonului la Levante.

El ar avea o clauză de reziliere de 30 de milioane de euro pentru echipele din LaLiga şi de 40 de milioane de euro pentru cele din Premier League.

Real Madrid l-ar urmări îndeaproape, la fel ca Manchester City, Manchester United sau Arsenal.

