Barcelona a zdrobit echipa din Madrid: 3-0

Formația FC Barcelona a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Getafe, într-un meci din etapa a cincea a campionatului Spaniei.

Golurile au fost marcate de Ferran Torres ’15, ’34 și Dani Olmo ’62. Catalanii sunt pe locul doi în La Liga, cu 13 puncte în cinci etape, cu două mai puține decât liderul Real, cu punctaj maxim.

Getafe are și ea un sezon bun: nouă puncte, în cinci etape, fiind pe locul 8. Echipa este localizată la marginea Madridului.

Alte rezultate din La Liga:

Real Mallorca – Atletico 1-1

Au marcat: Muriqi ’85 / Gallagher ‘79

În minutul 79, de la Atletico a fost eliminat Sorloth.

Elche – Oviedo 1-0

A marcat: Andre Silva ‘9

