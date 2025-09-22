Barcelona a zdrobit echipa din Madrid: 3-0

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 07:48
187 citiri
Barcelona a zdrobit echipa din Madrid: 3-0
Olmo și Raphinha FOTO X FC Barcelona

Formația FC Barcelona a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Getafe, într-un meci din etapa a cincea a campionatului Spaniei.

Golurile au fost marcate de Ferran Torres ’15, ’34 și Dani Olmo ’62. Catalanii sunt pe locul doi în La Liga, cu 13 puncte în cinci etape, cu două mai puține decât liderul Real, cu punctaj maxim.

Getafe are și ea un sezon bun: nouă puncte, în cinci etape, fiind pe locul 8. Echipa este localizată la marginea Madridului.

Alte rezultate din La Liga:

Real Mallorca – Atletico 1-1

Au marcat: Muriqi ’85 / Gallagher ‘79

În minutul 79, de la Atletico a fost eliminat Sorloth.

Elche – Oviedo 1-0

A marcat: Andre Silva ‘9

Guardiola și Arteta au dat-o la pace. Meci de foc între Arsenal și Manchester City
Guardiola și Arteta au dat-o la pace. Meci de foc între Arsenal și Manchester City
Formația Arsenal Londra a remizat, duminică seară, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Manchester City, într-un meci din etapa a cincea a campionatului Angliei. City a deschis scorul în...
Vedeta de la FCSB care riscă să nu meargă la Mondial. Gafă de proporție făcută de echipa națională
Vedeta de la FCSB care riscă să nu meargă la Mondial. Gafă de proporție făcută de echipa națională
Siyabonga Ngezana (28 de ani) este unul dintre puținii jucători din campionatul României ce au șanse reale să joace la Campionatul Mondial din 2026, ce va avea loc în SUA, Canada și Mexic....
#fotbal extern, #fc barcelona, #getafe , #fotbal rezultate
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce au scris turcii, dupa ce Ianis Hagi a fost cel mai bun in Istanbul Basaksehir - Alanyaspor
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ilie Dumitrescu a pus un pariu in direct, inca din etapa a zecea: "Asta va fi! Va dau scris"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Scandal mare la finalul partidei dintre Rapid și Hermannstadt: Dobre, în conflict cu suporterii
  2. Derby cu patru goluri între PSV Eindhoven și Ajax. Ce a făcut internaționalul român Dennis Man
  3. "Zero, zero, zero! E foarte grav" Constantin Gâlcă a făcut iureș după prima înfrângere a Rapidului
  4. Barcelona a zdrobit echipa din Madrid: 3-0
  5. Guardiola și Arteta au dat-o la pace. Meci de foc între Arsenal și Manchester City
  6. Amenzi uriașe pentru trei suporteri ai Rapidului. Ce au făcut la meciul cu Hermannstadt
  7. Gafă sau intenție? Organizatorii Balonului de Aur au scăpat pe internet un detaliu important despre numele câștigătorului VIDEO
  8. Vedeta de la FCSB care riscă să nu meargă la Mondial. Gafă de proporție făcută de echipa națională
  9. Interul lui Chivu, victorie chinuită în fața unei codașe din Serie A. Gură de oxigen pentru nerazzurri
  10. Șoc în Giulești. Ce s-a întâmplat în minutul 90+3 al meciului Rapid - Hermannstadt