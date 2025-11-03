Accidentare urâtă pentru „prințul” de la Real Madrid. Puștiul de 18 ani are accidentarea lui Radunovic

Tânărul argentinian Franco Mastantuono, absent de la antrenamentul colectiv al echipei Real Madrid luni, suferă de pubalgie şi nu va putea evolua marţi în meciul din Liga Campionilor cu Liverpool, a anunţat clubul spaniol.

Jucătorul de 18 ani, recrutat în această vară de la River Plate pentru peste 63 de milioane de euro, nu ar urma să fie operat deocamdată, potrivit presei spaniole, dar Real nu vrea să rişte agravarea accidentării.

Tânărul fotbalist, considerat a fi una dintre cele mai mari speranţe ale ţării, s-a impus rapid ca un potenţial titular în faţa antrenorului său Xabi Alonso, devansându-i pe brazilianul Rodrygo şi marocanul Brahim Diaz.

Este aceiași accidentare cu care s-a confruntat și vedeta de la FCSB, Risto Radunovic, în acest sezon.

