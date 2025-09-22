Vedeta de la FCSB care riscă să nu meargă la Mondial. Gafă de proporție făcută de echipa națională

FCSB joacă în Europa League FOTO Facebook FCSB

Siyabonga Ngezana (28 de ani) este unul dintre puținii jucători din campionatul României ce au șanse reale să joace la Campionatul Mondial din 2026, ce va avea loc în SUA, Canada și Mexic. Însă, deși naționala lui e aproape de calificare, o gafă ar putea face sud-africanii să nu ajungă la turneul final.

Concret, în luna martie, Africa de Sud a folosit un jucător suspendat. În victoria cu Lesotho, scor 2-0, mijlocașul Teboho Mokoena a fost folosit, deși nu avea drept de joc pentru cumul de cartonașe.

FIFA a deschis o procedură, iar o depunctare ar putea duce la ratarea calificării la turneul final din vara viitoare. Cei din naționala Africii de Sud susțin că e vorba doar despre o eroare.

Africa de Sud e lider în grupa preliminară, cu 17 puncte, însă ar rămâne cu 14, dacă pierd meciul la masa verde. Ar ajunge astfel la egalitate de puncte cu naționala Beninului, unde joacă un alt jucător de la FCSB, David Kiki. Nigeria și Rwanda au 11 puncte. Doar prima echipă se califică direct.

„Dacă o echipă trimite în teren un jucător care nu este eligibil să participe, din motive de suspendare, din rațiuni de probleme de înregistrare a jucătorului, de naționalitate etc., meciul este pierdut. Rezultatul standard este 3-0, doar dacă rezultatul propriu-zis este chiar mai dezavantajos pentru echipa penalizată”, scris în regulamentul FIFA.

Pentru fiecare jucător trimis la Campionatul Mondial, FIFA plătește cluburilor 600.000 de euro.

