FCSB și-a aflat programul din Europa League. Campioana va începe sezonul european pe 25 septembrie, în Olanda, unde echipa va juca un meci cu Go Ahead Eagles. Deplasarea va fi una plăcută pentru campioană: echipa este localizată foarte aproape de Apeldoorn, locul unde, de câțiva ani, echipa merge an de an în cantonament, inclusiv în această vară.

Apoi urmează două meciuri pe teren propriu: cu Young Boys Berna, pe 2 octombrie, respectiv cu Bologna, pe 23 octombrie. Feyenoord va veni la București pe 11 decembrie, iar meciul cu Fenerbahce a fost programat în ultima etapă, pe 29 ianuarie.

Programul complet al celor de la FCSB din Europa League

Etapa 1: Go Ahead Eagles - FCSB, 25 septembrie, ora 19:45

Etapa 2: FCSB - Young Boys, 2 octombrie, ora 19:45

Etapa 3: FCSB - Bologna, 23 octombrie, ora 19:45

Etapa 4: FC Basel - FCSB, 6 noiembrie, ora 19:45

Etapa 5: Steaua Roșie - FCSB, 27 noiembrie, ora 22:00

Etapa 6: FCSB - Feyenoord, 11 decembrie, ora 22:00

Etapa 7: Dinamo Zagreb - FCSB, 22 ianuarie, ora 22:00

Etapa 8: FCSB - Fenerbahce, 29 ianuarie, ora 22:00

Faza eliminatorie

Play-off: 19 și 26 februarie 2026

Optimi de finală: 12 și 19 martie 2026

Sferturi de finală: 9 și 16 aprilie 2026

Semifinale: 30 aprilie și 7 mai 2026

Finala: 20 mai 2026 (Istanbul)

