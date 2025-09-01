Ce lovitură! Au scris istorie pentru Real Madrid, PSG și Manchester City, iar acum semnează și în ianuarie vin la București

Ederson a câștigat Champions League cu Manchester City în 2023. Foto: X / @combaMCFC_

După ce l-au demis pe Jose Mourinho, cei de la Fenerbahçe s-au pus pe transferuri. Dacă la capitolul antrenor echipa încă este în căutarea unui nume ideal, în ceea ce privește transferurile echipa din Turcia stă foarte bine.

Prima super-mutare pusă la punct de viitoarea adversară a FCSB-ului din Europa League este Ederson, portarul lui Manchester City, dar și al naționalei Braziliei. Deși a avut unele sezoane în care a fost un portar excelent, brazilianul, ajuns la 32 de ani, a avut evoluții modeste în ultimul an. City vrea să îl înlocuiască cu Donnarumma.

Ajuns la City în 2017, el are un palmares impresionant: un trofeu Champions League, o Supercupă UEFA, un trofeu al Campionatului Mondial al Cluburilor, șase titluri în Anglia și două trofee FA Cup, printre altele. La City a ratat titlul de două ori: în sezonul precedent și în sezonul 2019-2020.

Pe lângă el, Fenerbahçe a bătut palma și cu Marco Asensio, după cum a anunțat Fabrizio Romano. După ce a scris istorie la Real Madrid între 2015 și 2023, Asensio și-a petrecut ultimii ani la PSG și Aston Villa.

El a fost, în prima parte a sezonului, în lotul lui PSG; implicit, deși în a doua parte a campionatului a fost împrumutat la Aston Villa, este considerat câștigător al Ligii Campionilor.

Cu Real Madrid, el a câștigat trei trofee Champions League, trei Supercupe UEFA și trei titluri în Spania, printre altele.

Ambele mutări sunt foarte aproape să se finalizeze. Dacă va fi așa, cei doi vor veni la București în ianuarie, pe 29 mai exact, când FCSB se va duela cu ei în ultima etapă a fazei principale din Europa League.

