Surpriză uriașă în preliminariile Mondialului: Feroe a învins o națională de top și visează la turneul din America

Echipa naţională a Insulelor Feroe a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, echipa naţională a Cehiei, în grupa L a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026.

Pe stadionul Torsvøllur din capitala insularilor echipa gazdă au reuşit să pună probleme cehilor, deschizând scorul în minutul 67, prin Hanus Sørensen. Echipa antrenată de Ivan Hasek a egalat în minutul 78, prin Adam Karabec, însă feroeziiau dat lovitura trei minute mai târziu, când Martin Agnarsson a marcat golul victoriei. Insulele Feroe – Cehia 2-1, un rezultat care convine de minune Croaţiei, iar echipa din Feroe leagă a treia victorie consecutivă într-un meci oficial, după 1-0 cu Gibraltar şi 4-0 cu Muntenegru.

În clasamentul grupei L conduce Croaţia, cu 13 puncte, urmată de Cehia, tot cu 13 puncte. Insulele Feroe se află pe locul 3, cu 12 puncte, Muntenegru e pe 4, cu 6 puncte, iar Gibraltar e ultima, fără punct obţinut.

Rezultate înregistrate duminică, în calificările europene pentru Cupa Mondială 2026:

Grupa C: Scoţia – Belarus 2-1 (Che Adams 15, McTominay 84 / Kuchko 90+6));

Grupa G: Ţările de Jos – Finlanda 4—0 (Malen 8, van Dijk 17, Depay 38 penalti, Gakpo 84);

Grupa H: San Marino – Cipru 0-4 (Loizou 9, Andreou 59, Kastanos 67 penalti, Kakoullis 79);

Grupa L: Insulele Feroe – Cehia 2-1 (H. Sorensen 67, Agnarsson 81 / Karabec 78).

