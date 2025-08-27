FIFA amenință o națională cu suspendarea. Echipa poate fi exclusă

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 27 August 2025, ora 20:28
FIFA nu va face presiuni asupra Indiei FOTO FIFA

Instanțele conducătoare ale fotbalului mondial (FIFA) și asiatic (AFC) au amenințat Federația indiană cu interzicerea echipelor naționale și a cluburilor din această țară din toate competițiile dacă nu vor primi noile sale statute până la data de 30 octombrie, informează AFP.

Într-o scrisoare adresată președintelui Federației indiene de fotbal (AIFF), Kalyan Chaubey, FIFA și AFC și-au exprimat ''profunda neliniște'' față de incapacitatea forului național de a finaliza și adopta acest nou text.

''Nerespectarea acestui calendar nu ne va lăsa altă alegere decât de a supune această problemă FIFA în vederea unei decizii'', au transmis cele două foruri internaționale.

''AIFF trebuie să considere că acest mesaj constrângător impune o conformitate imediată pentru a păstra drepturile sale în calitate de membru al FIFA și AFC'', au mai transmis reprezentanții celor două organisme internaționale.

Noul statut al AIFF face obiectul unei proceduri în justiție din 2017 la Curtea Supremă a Indiei.

În 2022, Federația indiană a fost deja suspendată pentru trafic de influență, după nominalizarea de către Curtea Supremă a unei comisii de administratori pentru conducerea acesteia.

Această măsură a fost ridicată câteva zile mai târziu, după decizia AIFF de a organiza alegeri, în urma cărora Kalyan Chaubey a fost ales în funcția de președinte.

Amenințarea FIFA vine după ce ediția 2025-2026 a principalei competiții naționale - Indian Super League (ISL) - a fost amânată din cauza unui diferend financiar între AIFF și organizatorul privat al campionatului.

Contractul dintre Federație și Football Sports Development Limited, care se încheie pe 8 decembrie, nu a fost încă reînnoit.

ISL se joacă între lunile septembrie și aprilie.

