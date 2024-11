Florentino Perez și-a exprimat frustrarea, iarăși, după ce Vinicius a ratat Balonul de Aur: „Ar trebui să fie un trofeu independent”. Ce spune despre Rodri

Florentino Pérez a vorbit din nou despre Balonul de Aur, duminică, la Adunarea Generală a clubului Real Madrid. Convins că trofeul ar fi trebuit să îi revină lui Vinicius Junior şi nu lui Rodri, patronul madrilenilor a denunţat voturile unora dintre membrii juriului.

„Sunt jurnalişti pe care nimeni nu-i ştie şi au votat în acest an. Fără voturile jurnaliştilor din ţări precum Uganda, Namibia, Albania şi Finlanda, Vinicius ar fi câştigat Balonul de Aur”, a declarat Perez.

De exemplu, jurnalistul ugandez i-a acordat cele mai multe puncte lui Rodri şi l-a plasat pe Vinicius pe locul 8 în top 10, după Lautaro Martinez, Harry Kane şi Kylian Mbappé. Vinicius nici măcar nu apare în clasamentul jurnalistului namibian, spre deosebire de... Granit Xhaka.

În ceea ce priveşte Albania, Vinicius a trebuit să se mulţumească cu locul 8, şi a fost trecut cu vederea de jurnalistul finlandez, care a preferat să îi recompenseze pe Rodri, Florian Wirtz, Declan Rice şi William Saliba. A fost suficient pentru a-l scoate din minţi pe Florentino Pérez, care este convins că sistemul de vot ar trebui revizuit.

„Rodri este un mare fotbalist. El are toată afecţiunea noastră, vine de la Madrid, dar am să vă spun ceva. Aşa cum a spus Tuttosport: „Balonul de Aur ar fi trebuit să meargă la un jucător de la Real Madrid.” Anul acesta, l-au compensat pe Rodri pentru performanţele sale din sezonul trecut. El merită un Balon de Aur, dar nu în acest an. Aş întreba France Football şi L'Équipe dacă are sens să fie asociate cu UEFA în acest moment. Balonul de Aur ar trebui să fie un trofeu independent votat de oameni recunoscuţi”, a insistat el.

El şi-a încheiat argumentaţia în aplauzele publicului: „Cel puţin finlandezul a demisionat! A spus că nu va mai face parte din juriu. Ascultaţi, vreau să îi mulţumesc!”.

Ads