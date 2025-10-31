Echipa din Franța care se va „deghiza de Hallowen” în următoarea etapă de campionat

Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 21:53
Jucătorii de la Sochaux. Foto: X / @lequipe

Echipa franceză Sochaux evoluează, în meciul de vineri seara, cu Versailles FC, purtând tricouri speciale de Halloween.

Cu o zi înaintea meciului cu Versailles FC, Sochaux a dezvăluit echipamentul special pe care jucătorii săi îl poartă în partida directă. Un tricou „unic”, care „captivă prin contrastul său” în timpul zilei şi „se luminează” noaptea.

Numele tricoului este „Dia de los Muertos”, adică „Ziua Morţilor”, iar numele ales pentru campania de promovare este „La răscrucea dintre umbră şi lumină”, a explicat Sochaux pe reţelele sale de socializare.

Tricoul negru prezintă faţa unui craniu alb, alături de elemente subtile cu tematică de Halloween. Acestea sunt prezente şi pe spate, unde este desenat un schelet alb cu membrele întinse. Echipamentul special de Halloween a fost lansat într-o „ediţie foarte limitată” la magazinul stadionului Auguste-Bonal înainte de meciul împotriva echipei de pe locul trei în campionatul ligii a treia din Franţa.

