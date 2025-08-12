Scandal uriaș la Galatasaray. Morata, atac dur la adresa conducerii echipei: „Există principii care nu trebuie încălcate niciodată.”

Alvaro Morata, pleacă de la Galatasaray. Foto: X / @GalatasaraySK

La şase luni de la venire, Alvaro Morata şi-a anunţat plecarea de la Galatasaray pe reţelele sale de socializare. Într-un lung mesaj de adio, atacantul spaniol a mulţumit fanilor înainte de a ataca oficialii clubului turc pentru că „nu şi-au onorat toate angajamentele”.

„Angajamentele luate nu au fost onorate, în măsura în care nu am avut de ales decât să renunţ la o parte din salariul meu şi la celelalte drepturi contractuale pe care le dobândisem jucând aici”, a afirmat Morata.

"Pentru mine, în viaţă ca şi în muncă, există principii care nu trebuie încălcate niciodată, cum ar fi respectul pentru drepturile fiecărui individ", a insistat atacantul central al La Roja (86 de apariţii, 37 de goluri).

"A nu recunoaşte şi a nu plăti ceea ce se cuvine este, în opinia mea, inacceptabil şi contrar valorilor de corectitudine şi profesionalism în care cred", a adăugat fotbalistul spaniol.

Morata a ţinut totuşi să salute fanii, dar şi foştii săi colegi şi antrenori: "Am vrut să mulţumesc în special antrenorului şi staff-ului său fantastic. Sunt sigur că veţi continua să faceţi istorie la Galatasaray".

Fostul atacant al lui Real Madrid şi Juventus ar putea încerca să îşi relanseze cariera în Italia în sezonul viitor.

Potrivit La Gazzetta dello Sport, Como a plătit Galatasaray 4 milioane de euro pentru a rupe contractul său de împrumut de 8 milioane de euro. În cazul în care se va alătura clubului din Lombardia, campionul european din 2024 va fi antrenat de compatriotul şi fostul său coechipier de la Chelsea, Cesc Fabregas.

