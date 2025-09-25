Duel între Genoa lui Dan Șucu și Nicolae Stanciu și Empoli, echipa lui Rareș Ilie. Cine merge mai departe în Cupa Italiei

Joi, 25 Septembrie 2025, ora 21:50
Formația Genoa, patronată de Dan Șucu și la care joacă Nicolae Stanciu, s-a calificat, joi, în optimile de finală ale Cupei Italiei, trecând în 16-imi de echipa lui Rareș Ilie, Empoli.
Genoa s-a impus cu scorul de 3-1, prin golurile marcate de Frendrup ’15, Marcandalli ’56 și Ekhator ’83. Pentru Empoli a înscris Saporiti ’12.
Stanciu a jucat la Genoa până în minutul 84, iar Ilie a fost integralist la Empoli. În optimile de finală, Genoa va înfrunta Atalanta.
Genoa, locul 16 în Serie A, are în palmares o Cupă a Italiei, cucerită în 1937.
