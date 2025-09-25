Duel între Genoa lui Dan Șucu și Nicolae Stanciu și Empoli, echipa lui Rareș Ilie. Cine merge mai departe în Cupa Italiei

Formația Genoa, patronată de Dan Șucu și la care joacă Nicolae Stanciu, s-a calificat, joi, în optimile de finală ale Cupei Italiei, trecând în 16-imi de echipa lui Rareș Ilie, Empoli.

Genoa s-a impus cu scorul de 3-1, prin golurile marcate de Frendrup ’15, Marcandalli ’56 și Ekhator ’83. Pentru Empoli a înscris Saporiti ’12.

Stanciu a jucat la Genoa până în minutul 84, iar Ilie a fost integralist la Empoli. În optimile de finală, Genoa va înfrunta Atalanta.

Genoa, locul 16 în Serie A, are în palmares o Cupă a Italiei, cucerită în 1937.

