„Eşti un om rău!”. Scandal uriaș în care este implicat legenda lui AC Milan VIDEO

Hajduk Split a pierdut duminică la NK Rijeka un meci extrem de important în cursa pentru titlul de campioană a Croaţiei, echipa lui Gennaro Gattuso fiind învinsă cu 3-0.

Înfrângerea a însemnat pierderea poziţiei de lider în campionat în favoarea lui Rijeka, care are acum două puncte avans.

După meci, antrenorul italian, care a sosit în Croaţia vara trecut, şi-a pierdut cumpătul la televiziunea croată în faţa lui Josko Jelicic, consultant şi fost jucător la Sevilla.

„Vorbeşti prea mult. Respectă oamenii. Întotdeauna vorbeşti la modul negativ. Eu te respect, dar tu vorbeşti mereu urât. Nu vreau să vorbesc cu tine”, a răbufnit Gattuso, arătând spre omul cu care tocmai dăduse mâna. Înainte de a adăuga în italiană: „Trebuie să respecţi oamenii. Tu vorbeşti doar când eşti în studio. Vino şi vorbeşte despre fotbal aici. Vino şi vorbeşte în faţa mea. Nu mai vreau să vorbesc cu tine. Data viitoare, dacă eşti aici, nu voi mai veni să vorbesc cu tine. Eşti un om rău!”

„Eşti străin aici, ai venit din Italia şi trebuie să arăţi respect”, a replicat Jelicic. Schimbul de replici a avut loc în limbile engleză, italiană şi spaniolă, prezentatoarea Valentina Miletic încercând să calmeze spiritele.

Things got heated between Joško Jeličić and Gennaro Gattuso after the match. pic.twitter.com/NZEd6Qe04x