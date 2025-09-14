Gheorghe Hagi a văzut debutul lui Ianis în Turcia și a reacționat: „Sunt bucuros că s-a întors în Turcia.”

Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 15:40
Gheorghe Hagi a văzut debutul lui Ianis în Turcia și a reacționat: „Sunt bucuros că s-a întors în Turcia.”
Gică Hagi FOTO captură TV Primasport

Ianis Hagi a debutat la Antalyaspor, în Turcia, țară în care tatăl său a scris istorie, când juca la Galatasaray. După primul meci jucat la noua lui echipă, tatăl lui Ianis Hagi a reacționat.

„Sunt bucuros că s-a întors în Turcia, acolo s-a născut. Sunt fericit pentru el. Ușor, ușor să joace, să prindă ritmul și intensitatea a ce înseamnă un meci de 90 de minute și toate o să vină. Clar că am vorbit cu el, am fost acolo. Mie mi-a mers foarte bine în Turcia, e fericit că e acolo.

El are întotdeauna motivația lui, ambiția lui și întotdeauna un jucător de fotbal trebuie să demonstreze. În fotbal totul durează o zi și o iei de la capăt în fiecare zi, așa că ambiția trebuie să fie motivația lui numărul 1”, a spus Gică Hagi.

Ianis Hagi a ajuns la Antalyaspor după ce s-a despărțit de Rangers.

Tatăl lui, Gheorghe Hagi, se pregătește de un meci caritabil în Portugalia. El a plecat deja la Lisabona, unde se va întâlni cu Luis Figo, Rui Costa și „fratele” Hristo Stoichkov.

