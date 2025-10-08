„Are Gică Hagi ofertă din Turcia?” Ianis a răspuns imediat

Gică Hagi nu mai este antrenor din ianuarie, când a renunțat la postul de la Farul Constanța, unde a rămas însă patron. Se pare însă că acesta este dorit de o echipă din Turcia.

Hagi a avut ofertă de la Eyüpspor, echipă la care evoluează Denis Drăguș. Ianis Hagi a fost întrebat la o conferință de presă despre viitorul tatălui său.

„Are Gică Hagi ofertă de la o echipă din Turcia?” a fost întrebat Ianis Hagi, la conferința de presă de dinainte de meciul cu Moldova. Fiul „regelui” a răspuns imediat:

„(n.r. Hagi ar avea o ofertă din Turcia?) Nu știu nimic, n-am fost… Sunt concentrat pe ce am de făcut. Dacă tata ajunge sau nu în Turcia este problema lui”, a spus Ianis Hagi.

Mircea Lucescu, prezent și el în sală, l-a completat pe Ianis:

„Cum aveți informații pe care noi nu le avem. Prima oară ar trebui să ajungă la el informația”, a spus selecționerul naționalei.

