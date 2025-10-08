„Are Gică Hagi ofertă din Turcia?” Ianis a răspuns imediat

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 14:54
Ianis și Gheorghe Hagi. Foto: X / @eurofootc

Gică Hagi nu mai este antrenor din ianuarie, când a renunțat la postul de la Farul Constanța, unde a rămas însă patron. Se pare însă că acesta este dorit de o echipă din Turcia.

Hagi a avut ofertă de la Eyüpspor, echipă la care evoluează Denis Drăguș. Ianis Hagi a fost întrebat la o conferință de presă despre viitorul tatălui său.

„Are Gică Hagi ofertă de la o echipă din Turcia?” a fost întrebat Ianis Hagi, la conferința de presă de dinainte de meciul cu Moldova. Fiul „regelui” a răspuns imediat:

„(n.r. Hagi ar avea o ofertă din Turcia?) Nu știu nimic, n-am fost… Sunt concentrat pe ce am de făcut. Dacă tata ajunge sau nu în Turcia este problema lui”, a spus Ianis Hagi.

Mircea Lucescu, prezent și el în sală, l-a completat pe Ianis:

„Cum aveți informații pe care noi nu le avem. Prima oară ar trebui să ajungă la el informația”, a spus selecționerul naționalei.

Ianis Hagi a dat primul gol în Turcia și a tras concluzia: "Diferit! La Rangers eram obișnuit cu asta"
Ianis Hagi a dat primul gol în Turcia și a tras concluzia: "Diferit! La Rangers eram obișnuit cu asta"
După cinci ani în care a fost legitimat la Rangers, Ianis Hagi a părăsit Scoția și a semnat în Turcia, cu Antalyaspor. Sâmbătă el a înscris primul gol pentru noua lui echipă, din...
GOOOOL Ianis Hagi! Reușită de senzație a „prințului” în Turcia, imediat după ce a fost convocat la națională VIDEO
GOOOOL Ianis Hagi! Reușită de senzație a „prințului” în Turcia, imediat după ce a fost convocat la națională VIDEO
Ianis Hagi a marcat primul său gol în Turcia. Fiul lui Gheorghe Hagi, proaspăt convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria, a înscris un gol superb, direct din lovitură...
#fotbal extern, #Gica Hagi, #Ianis Hagi , #stiri fotbal
