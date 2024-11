„Un meci foarte slab”. Hansi Flick, dezamăgit de prestația Barcelonei, la ultimul meci din campionat

Tehnicianul Hansi Flick a fost foarte nervos la conferinţa de presă de după meciul pe care FC Barcelona l-a încheiat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia Celta Vigo. Catalanii au fost egalaţi pe final, după ce au condus cu 2-0.

„Nu e vorba doar de ultimele zece minute, ci de întregul meci. Am făcut un meci foarte slab. Trebuie să fim sinceri”, a declarat antrenorul german.

„Am făcut o mulţime de greşeli, inclusiv în prima repriză, nu am fost încrezători cu mingea. Nu am jucat fotbalul nostru obişnuit. Am avut noroc în anumite situaţii şi am reuşit să obţinem un punct în final. Trebuie să facem ceva în privinţa asta, nu se mai poate întâmplai”, a adăugat el.

La Vigo, Barcelona a deschis scorul în minutul 15, prin Raphinha, din assistul lui Jules Kounde, iar după o oră de joc, în minutul 61, Lewandowski a înscris pe contraatac şi catalanii conduceau cu 2-0. În minutul 82 Marc Casado (Barcelona) a primit al doilea cartonaş galben şi a fost eliminat pentru joc periculos, iar soarta partidei s-a schimbat. Gazdele au marcat prima oară în minutul 84, prin Alfon Gonzalez, pentru ca în minutul 86 Hugo Alvarez să egaleze şi Celta Vigo – FC Barcelona s-a terminat 2-2.

