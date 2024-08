Hansi Flick a tras concluzia, după o lună la FC Barcelona: ”O echipă puternică”

Antrenorul lui FC Barcelona, Hansi Flick, nu are de ce să se plângă în privinţa lotului său şi are deplină încredere în club, a declarat germanul cu o zi înainte ca echipa să debuteze sâmbătă în noua ediţie de campionat, la Valencia, informează Reuters.

Barca, care a terminat pe locul doi sezonul trecut în La Liga, după marea rivală Real Madrid, s-a întărit în perioada de transferuri din vară cu doi spanioli, mijlocaşul ofensiv Dani Olmo şi atacantul Pau Victor.

Flick, care a câştigat cu Bayern Munchen de două ori campionatul Germaniei şi o dată Liga Campionilor, a spus că este mulţumit de echipa sa.

Tehnicianul în vârstă de 59 de ani, ultima dată selecţioner Germaniei, a fost numit în luna mai la Barca în locul lui Xavi Hernandez, demis după un sezon în care clubul catalan nu a câştigat niciun trofeu.

"Sunt mulţumit de echipa pe care o am, restul este un semn de întrebare. Când am semnat contractul, ştiam că nu va fi uşor, însă am încredere oarbă în club. Şi sunt mulţumit de echipă, de ceea ce oferă. Avem jucători accidentaţi care vor reveni treptat. Suntem în continuare o echipă puternică", a afirmat vineri Flick.

Olmo, în vârstă de 26 de ani, care a ajutat Spania să câştige EURO 2024, nu va fi disponibil pentru meciul de la Valencia, a indicat Flick.

"Olmo nu are o condiţie fizică bună, a început târziu şi vom avea grijă de el. El nu va fi aici mâine. Ne dorim ca toată lumea să fie bine şi să joace fără accidentări", a spus el.

Flick a spus că jucătorul de 17 ani Lamine Yamal va fi folosit contra Valenciei. Tatăl fotbalistului, Mounir Nasraoui, se află într-o stare gravă, dar stabilă", după ce a fost înjunghiat miercuri într-o parcare din oraşul Mataro, din nord-estul Spaniei, potrivit postului naţional de televiziune spaniol TVE.

Flick a menţionat că nu se aşteaptă la un meci uşor cu Valencia, care a încheiat pe locul 9 sezonul trecut.

"Aştept cu nerăbdare acest prim joc. Valencia este un loc special", a spus germanul. "Va fi un meci greu, adversarii noştri au arătat că joacă bine, un fotbal ofensiv (...) Va fi greu", a adăugat el.

