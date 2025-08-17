Hansi Flick, nemulțumit de FC Barcelona: „Trebuie să jucăm mai repede”

FC Barcelona a învins Real Mallorca, scor 3-0 în deschiderea sezonului 2025-2026 din La Liga, într-un meci marcat de două cartonașe roșii pentru insulari în prima repriză.

Și tocmai această superioritate numerică a fost cea care, în opinia antrenorului Barcelonei, Hansi Flick, ar fi trebuit să fie mai bine exploatată. "Este pozitiv să începem cu trei puncte, dar nu pot spune că sunt pe deplin mulțumit. Cu doi jucători în plus, ar fi trebuit să controlăm mai bine jocul și să ne creăm mai multe ocazii", a declarat tehnicianul german după meci.

Hansi Flick și-a criticat echipa pentru că nu a dat totul atunci când a fost în avantaj numeric: "Nu mi-a plăcut meciul. După un deficit de 2-0 și două cartonașe roșii, cred că echipa a jucat la 50%, iar asta nu mi-a plăcut. Putem face mai mult. Trebuia să controlăm mingea și jocul. Trebuie să marcăm. Este imposibil să joci la 50 sau 60% împotriva a nouă jucători. Trebuie să jucăm mai repede. Trebuie să îmbunătățim anumite situații", a spus el.

Meciul a fost în mare parte influențat de deciziile arbitrale care au stârnit discuții. Încă din minutul 39, Barça s-a trezit în 11 oameni contra 9, după ce mai întâi Morlanes și apoi Muriqi au fost eliminați în decurs de șase minute, după intervenția VAR. Înaintea acestor eliminări, blaugrana luase un avantaj de două goluri, mai întâi prin Raphinha și apoi prin Ferran Torres.

Al treilea gol a fost marcat de Lamine Yamal.

Săptămâna viitoare, Barça se deplasează la Levante (sâmbătă, ora 21:30).

