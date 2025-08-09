Suspendare pentru Hansi Flick: motivul pentru care UEFA l-a interzis la meciuri

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 08 August 2025, ora 23:33
251 citiri
Suspendare pentru Hansi Flick: motivul pentru care UEFA l-a interzis la meciuri
Hansi Flick, antrenor FC Barcelona Foto: Barca Universal

Hansi Flick, antrenorul german al clubului spaniol FC Barcelona, a fost suspendat un meci de către UEFA, pentru contestarea unor decizii de arbitraj în sezonul trecut, a anunțat vineri forul european.

Hansi Flick a contestat vehement anumite decizii luate de arbitrul polonez Szymon Marciniak în manșa secundă a semifinalei Ligii Campionilor împotriva lui Inter Milano, în Italia, pierdută de catalani cu 3-4.

Această atitudine a tehnicianului spaniolilor nu a rămas fără urmări, iar vineri Comisia Disciplinară a UEFA i-a aplicat antrenorului german o suspendare de un meci pentru „abatere de la regulile de conduită”. Asistentul său, Marcus Sorg, a primit aceeași sancțiune, iar cei doi vor trebui să plătească o amendă de 20.000 de euro fiecare.

Într-o decizie separată, UEFA i-a amendat pe atacanții Barcelonei, Lamine Yamal și Robert Lewandowski, cu câte 5.000 de euro fiecare pentru nerespectarea instrucțiunilor unui ofițer de control antidoping și pentru neprezentarea imediată la punctul de control după meci.

Clubul FC Barcelona a fost, de asemenea, amendat cu 5.250 de euro pentru aruncarea de obiecte de către suporterii săi și cu 2.500 de euro pentru aprinderea de bombe fumigene în timpul meciului.

Inter Milano a fost amendată cu 22.000 de euro pentru obstrucționarea accesului publicului de către suporterii săi, precum și cu 11.500 de euro pentru utilizarea de bombe fumigene.

