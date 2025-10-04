GOOOOL Ianis Hagi! Reușită de senzație a „prințului” în Turcia, imediat după ce a fost convocat la națională VIDEO

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 15:43
782 citiri
GOOOOL Ianis Hagi! Reușită de senzație a „prințului” în Turcia, imediat după ce a fost convocat la națională VIDEO
Ianis Hagi joacă la Antalyaspor. Foto: X / @CatenaccioSPRT

Ianis Hagi a marcat primul său gol în Turcia. Fiul lui Gheorghe Hagi, proaspăt convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria, a înscris un gol superb, direct din lovitură liberă.

Fotbalistul de 26 de ani a marcat în minutul 14 al partidei cu nou-promovata Gençlerbirliği, fosta echipă a lui Daniel Popa. Este primul gol al lui Ianis în Turcia.

Pe teren a evoluat și Ekin Akdağ, fundaș central ce a fost cu echipa națională U21 la Campionatul European din Slovacia. El a primit un cartonaș galben imediat după ce Ianis a marcat.

Ianis Hagi a ajuns la Antalyaspor la începutul lunii septembrie, adus de la Rangers. El a adunat 4 meciuri în campionatul Turciei.

