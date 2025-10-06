Ianis Hagi a dat primul gol în Turcia și a tras concluzia: "Diferit! La Rangers eram obișnuit cu asta"

Luni, 06 Octombrie 2025
După cinci ani în care a fost legitimat la Rangers, Ianis Hagi a părăsit Scoția și a semnat în Turcia, cu Antalyaspor. Sâmbătă el a înscris primul gol pentru noua lui echipă, din lovitură liberă. Imediat după gol, el a plecat la lotul național.

Ianis a vorbit despre diferența dintre campionatul din Scoția și cel din Turcia. El spune că în Scoția echipa lui avea mingea în cea mai mare parte a timpului, în timp ce în Turcia jocul este mult mai deschis.

"E puțin diferit (n.r. față de Scoția). Intensitatea probabil e asemănătoare. Agresivitatea jucătorilor asemănătoare. Fotbalul mai concetrat pe duelurile 1vs1. La Rangers eram obișnuit să avem mingea 70-80% din timp, să dominăm, echipele să stea foarte bine tactic. Aici e un joc mult mai deschis, dintr-un careu în celălalt. E un nivel mult mai mare decât în Scoția. S-a investit foarte mult în ultimii 3 ani datorită echipelor mari.

Celelalte au trebuit să investească ca să țină pasul cu ele. Uitându-mă pe loturi și analizând campionatul ca să încerc să-l cunosc cât mai repede ca să-mi fie ușor pe teren, fiecare echipă ar un lot bun calitativ. Diferența se face la tactică, la colectiv, cum reușești să joci cele 90 de minute", a spus Ianis Hagi, la Digi Sport.

Golul lui Ianis Hagi

