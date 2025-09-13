Ianis Hagi a debutat la noua echipă. S-a duelat cu un alt român

Echipa turcă Alanyaspor, cu Ianis Hagi aflat la debut, a dispus sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, de gruparea Konyaspor, pentru care a jucat și Marius Ștefănescu.

În meciul care a contat pentru etapa a cincea din Super Lig, doar fundașul Umit Akdag a intrat titular, dintre români, la Alanyaspor. Oaspeții au deschis scorul prin Uchenna Ogundu, în minutul 28, iar Enis Bardhi a egalat în minutul 51. Managerul Joao Pereira l-a aruncat în luptă pe Ianis Hagi în minutul 66, iar internaționalul român a debutat în noul sezon. Maestro a marcat golul victoriei pentru Alanyaspor, din pasa lui Ogundu, în minutul 79. La gazde a intrat și Marius Ștefănescu, din minutul 83, iar Konyaspor – Alanyaspor s-a terminat cu victoria oaspeților, 2-1. Umit Akdag a fost integralist și a primit un cartonaș galben, în minutul 90+6.

Cele două formații se află la egalitate de puncte în clasament, fiecare având șapte, despărțite de golaveraj. Konyaspor e pe locul 5, iar Alanyaspor e pe 7.

