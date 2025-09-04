Ianis Hagi, prezentat oficial: „Este a doua mea casă.” Va fi coleg cu un alt român

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 16:38
609 citiri
Ianis Hagi, prezentat oficial: „Este a doua mea casă.” Va fi coleg cu un alt român
Ianis Hagi FOTO X @AndrewBlueBells

Ianis Hagi a semnat un contract pe două sezoane cu Alanyaspor, a anunțat, joi, clubul turc în social media.

„Turcia este a doua mea casă și abia aștept să încep aventura aici. Ne vedem în curând”, a spus Ianis, într-un video postat în social media.

El va purta tricoul cu numărul 14 și vine din postura de jucător liber, după ce a plecat de la Glasgow Rangers.

Ianis s-a născut în 22 octombrie 1998, la Istanbul, când tatăl său, Gheorghe Hagi, evolua la Galatasaray Istanbul. La Alanyaspor, Ianis Hagi va fi coleg cu Umit Akdag.

Carlo Ancelotti, explicații după ce l-a lăsat pe Neymar acasă: „Trebuie să fie într-o formă fizică bună pentru a ajuta echipa națională”
Carlo Ancelotti, explicații după ce l-a lăsat pe Neymar acasă: „Trebuie să fie într-o formă fizică bună pentru a ajuta echipa națională”
Neconvocat pentru următoarele meciuri de calificare la Cupa Mondială din 2026, Neymar a menționat acum câteva zile „motive tehnice” care au dus la decizia lui Carlo Ancelotti de a renunța...
Acuzații grave ale președintelui UEFA: „Politicienii iresponsabili” alimentează „masacrarea” copiilor
Acuzații grave ale președintelui UEFA: „Politicienii iresponsabili” alimentează „masacrarea” copiilor
Președintele UEFA, Aleksander Čeferin, a declarat că suferința civililor cauzată de războiul Israelului în Gaza l-a afectat profund, dar consideră că jucătorii și echipele nu ar trebui...
#fotbal extern, #Ianis Hagi, #alanyaspor , #stiri Ianis Hagi
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum a numit Ianis Hagi Turcia, chiar inainte sa semneze contractul + Cadoul primit de Giga Hagi
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A aparat un penalty si peste cateva secunde a murit! Imagini cu puternic impact emotional

Ep. 123 - Miami și Coasta de Azur pe banii noștri

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. UEFA a dictat o sancțiune drastică FCSB-ului, pentru rasism BREAKING NEWS
  2. Ianis Hagi, prezentat oficial: „Este a doua mea casă.” Va fi coleg cu un alt român
  3. Șoc la US Open: Swiatek e OUT. Revanșă după dublul 6-0 din finala Wimbledon
  4. Scandalul uriaș în care a fost implicat noul transfer al jucătorului. Condamnarea primită în Anglia, la scurt timp după ce a plecat de la Chelsea la West Ham
  5. Carlo Ancelotti, explicații după ce l-a lăsat pe Neymar acasă: „Trebuie să fie într-o formă fizică bună pentru a ajuta echipa națională”
  6. Vedeta Rapidului, OUT de la echipa națională. Mircea Lucescu a chemat, de urgență, un jucător de 36 de ani
  7. Convocare de urgență la echipa națională. Jucătorul de la Rapid, chemat la lot
  8. CFR Cluj a prezentat cel mai scump jucător din Liga 1. A câștigat Champions League și Conference League, dar cariera lui e marcată de un scandal uriaș
  9. FCSB transferă din Bundesliga. Ofertă mare pentru fundașul de la Frankfurt. Becali a confirmat totul
  10. Acuzații grave ale președintelui UEFA: „Politicienii iresponsabili” alimentează „masacrarea” copiilor