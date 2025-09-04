Ianis Hagi, prezentat oficial: „Este a doua mea casă.” Va fi coleg cu un alt român

Ianis Hagi a semnat un contract pe două sezoane cu Alanyaspor, a anunțat, joi, clubul turc în social media.

„Turcia este a doua mea casă și abia aștept să încep aventura aici. Ne vedem în curând”, a spus Ianis, într-un video postat în social media.

El va purta tricoul cu numărul 14 și vine din postura de jucător liber, după ce a plecat de la Glasgow Rangers.

Ianis s-a născut în 22 octombrie 1998, la Istanbul, când tatăl său, Gheorghe Hagi, evolua la Galatasaray Istanbul. La Alanyaspor, Ianis Hagi va fi coleg cu Umit Akdag.

