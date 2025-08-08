”Ianis Hagi și-a ales noul club”. Anunț făcut de presa britanică

Ianis Hagi a plecat de la Rangers în această vară, după ce a rămas liber de contract. Au existat mai multe echipe interesate de serviciile lui. Inclusiv Rangers l-a vrut înapoi.

După aproape două luni de discuții, în final, o echipă a devenit favorită să obțină semnătura lui. Legia, care este antrenată de Edward Iordănescu, îl vrea pe Ianis la echipă. Există o singură condiție, pusă de jucător.

”Ianis Hagi, fostul star al lui Rangers, și-a ales noul club, dar cere un milion de lire sterline”, scriu cei de la The National. Ei susțin că Hagi va bate palma dacă va primi acea sumă ca bonus de instalare: ”Ianis Hagi va semna cu Legia Varșovia, dacă va primi un bonus de instalare de un milion de lire sterline”.

Ianis Hagi a mai jucat la Farul Constanța, Fiorentina, Genk, Rangers și Deportivo Alavés.

