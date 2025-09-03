Încă o vedetă a lui Pep Guardiola ajunge în Turcia! Fostul jucător de la Barcelona și Manchester City a semnat

Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 07:34
Încă o vedetă a lui Pep Guardiola ajunge în Turcia! Fostul jucător de la Barcelona și Manchester City a semnat
Ilkay Gundogan. Foto: X / @DoentesPFutebol

Mijlocașul german Ilkay Gündogan, în vârstă de 34 de ani, s-a transferat marți la Galatasaray de la Manchester City, club cu care a câștigat Liga Campionilor în calitate de căpitan în 2023.

„A fost semnat un contract cu jucătorul, valabil până la sfârșitul sezonului 2026/2027”, a anunțat Galatasaray într-un comunicat.

Nu se va plăti nicio indemnizație de transfer, a precizat clubul turc.

Fostul internațional și căpitan al Germaniei (82 de selecții, 19 goluri) s-a întors la Manchester City anul trecut, după un sezon petrecut la Barcelona. Jucătorul de origine turcă câștigase anterior cinci titluri în Premier League echipa lui Pep Guardiola între 2016 și 2023.

Gündogan, care s-a remarcat în Bundesliga cu Borussia Dortmund (2011-2016), va juca la Galatasaray alături de Leroy Sané, fostul său coechipier din naționala Germaniei.

