Jucătorii lui Inter au dat verdictul față de Cristi Chivu: „E diferit de Inzaghi”

Inter Milano a urcat pe locul 10 în Serie A, după victoria cu Sassuolo, din a patra etapă a campionatului. Chivu are două victorii în campionatul din Italia, după patru etape. Napoli e lider, cu 12 puncte, punctaj maxim.

Unul dintre jucătorii lui Inter a vorbit despre Cristian Chivu. El spune că este un antrenor diferit față de precedentul tehnician al echipei, spunând că este un manager care înțelege foarte bine fotbalul.

„Chivu e foarte pregătit. E diferit de Inzaghi. E foarte bun și ne face să ne simțim bine. Se vede că a fost fotbalist, știe cum ar trebui să arate un vestiar al învingătorilor.

Este deja pregătit pentru acest post și înțelege fotbalul, suntem foarte fericiți să-l avem”, a spus fundașul central, conform Tribuna.

Chivu este la al doilea mandat de antrenor principal, după ce a fost la Parma în a doua parte a sezonului precedent.

Ads