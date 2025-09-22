Interul lui Chivu, victorie chinuită în fața unei codașe din Serie A. Gură de oxigen pentru nerazzurri

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 00:27
139 citiri
Interul lui Chivu, victorie chinuită în fața unei codașe din Serie A. Gură de oxigen pentru nerazzurri
Cristian Chivu FOTO Facebook AFC Ajax

Formația Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Sassuolo, într-un meci din etapa a patra a campionatului Italiei.

Învingătorii au marcat prin Dimarco ’14 și Augusto ’81. Pentru Sassuolo a înscris Cheddira ’84. E a doua victorie a lui Chivu din acest sezon de Serie A, după cea cu Torino, din prima etapă.

Inter e pe locul 10 în Serie A, cu șase puncte. Lider e Juventus, cu 10 puncte. Principalul obiectiv al lui Chivu la Inter este câștigarea campionatului.

Daniel Boloca a fost rezervă neutilizată pentru Sassuolo. Echipa lui are trei puncte și e pe locul 14.

Alte rezultate din Serie A:

Torino – Atalanta 0-3

Au marcat: Krrstovic ’31, ’38, Sulemana ’35

Cremonese – Parma 0-0

Fiorentina – Como 1-2

Au marcat: Mandragora ‘6 / Kempf ’65, Addai ‘90+4

Confruntarea Napoli – Pisa este programată luni.

Gest superb făcut de Ajax Amsterdam pentru Cristi Chivu
Gest superb făcut de Ajax Amsterdam pentru Cristi Chivu
Românul Cristian Chivu a obținut prima sa victorie ca antrenor în Liga Campionilor la fotbal, după ce Inter Milano a învins-o pe Ajax Amsterdam cu scorul de 2-0, miercuri seara, în deplasare,...
Derby-ul Marseille - PSG, amânat din cauza ploilor. Meciul se va juca în timpul galei Balonului de Aur
Derby-ul Marseille - PSG, amânat din cauza ploilor. Meciul se va juca în timpul galei Balonului de Aur
Liga franceză a anunţat, duminică, amânarea pentru luni a meciului din primul eşalon Olympique Marseille – PSG, din cauza vremii. Partida va avea loc în seara în care este programată, la...
#fotbal extern, #Inter Milano, #Cristian Chivu , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce au scris turcii, dupa ce Ianis Hagi a fost cel mai bun in Istanbul Basaksehir - Alanyaspor
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ilie Dumitrescu a pus un pariu in direct, inca din etapa a zecea: "Asta va fi! Va dau scris"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Interul lui Chivu, victorie chinuită în fața unei codașe din Serie A. Gură de oxigen pentru nerazzurri
  2. Șoc în Giulești. Ce s-a întâmplat în minutul 90+3 al meciului Rapid - Hermannstadt
  3. Derby-ul Marseille - PSG, amânat din cauza ploilor. Meciul se va juca în timpul galei Balonului de Aur
  4. Dezastru pentru CFR Cluj în Superliga, cu 8 meciuri la rând fără victorie
  5. Cum s-a încheiat derby-ul românilor din campionatul Spaniei. Ambii au fost titulari
  6. Petrolul nu iese din criză. Ce s-a întâmplat în meciul cu Unirea Slobozia
  7. S-a încheiat finala BJK Cup. Cine e noua și vechea campioană din tenisul feminin
  8. Decizie majoră la FCSB, după seria neagră din campionat: „Drumul nostru se desparte aici”
  9. Pintilii l-a sunat pe Becali: „Mi-a zis că nu mai poate. Mă enervez.”
  10. Finală dramatică la WTA Seul. Ce-a făcut poloneza Swiatek, după ce a eliminat-o pe Sorana Cîrstea