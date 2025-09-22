Interul lui Chivu, victorie chinuită în fața unei codașe din Serie A. Gură de oxigen pentru nerazzurri

Formația Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Sassuolo, într-un meci din etapa a patra a campionatului Italiei.

Învingătorii au marcat prin Dimarco ’14 și Augusto ’81. Pentru Sassuolo a înscris Cheddira ’84. E a doua victorie a lui Chivu din acest sezon de Serie A, după cea cu Torino, din prima etapă.

Inter e pe locul 10 în Serie A, cu șase puncte. Lider e Juventus, cu 10 puncte. Principalul obiectiv al lui Chivu la Inter este câștigarea campionatului.

Daniel Boloca a fost rezervă neutilizată pentru Sassuolo. Echipa lui are trei puncte și e pe locul 14.

Alte rezultate din Serie A:

Torino – Atalanta 0-3

Au marcat: Krrstovic ’31, ’38, Sulemana ’35

Cremonese – Parma 0-0

Fiorentina – Como 1-2

Au marcat: Mandragora ‘6 / Kempf ’65, Addai ‘90+4

Confruntarea Napoli – Pisa este programată luni.

