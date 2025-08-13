Vedetele lui Cristian Chivu, la mare căutare. Inter a răspuns imediat ofertelor

Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, a respins oferta lui Galatasaray Istanbul pentru fundașul Benjamin Pavard și portarul Yann Sommer, informează TuttoMercatoWeb.

Galatasaray bate din nou la ușa lui Inter. După o primă încercare destul de timidă de a-l transfera pe Hakan Çalhanoğlu, clubul turc și-a îndreptat atenția către două nume importante din lotul nerazzurri-lor: Benjamin Pavard și Yann Sommer.

Inter este fermă pe poziția sa: doar un transfer definitiv sau un împrumut cu obligație de cumpărare sunt luate în considerare pentru francezul Pavard, pentru a garanta obținerea unei sume utile pentru finanțarea pieței transferurilor. Un 'împrumut sec', în schimb, ar fi considerat neprofitabil.

Situația este asemănătoare pentru Sommer: clubul nu se gândește să-l lase pe portarul elvețian să plece gratis, mai ales în absența unui înlocuitor de același nivel pe care să se poată baza în această perioadă de transferuri.

Dacă Galatasaray îi vrea cu adevărat pe cei doi jucători, va trebui să vină cu alte oferte, pe măsura așteptărilor lui Inter, scrie TuttoMercatoWeb.

Ads