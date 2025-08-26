Umilință la primul meci pentru Chivu, în Serie A, la Inter: 5-0

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 25 August 2025, ora 23:52
284 citiri
Cristi Chivu FOTO X @Inter_Xtra

Echipa italiană Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins luni seara, pe teren propriu, scor 5-0, formația Torino, în prima etapă din Serie A.

Cristian Chivu a debutat pe banca lui Inter în Serie A cu o victorie clară obținută în fața lui Torino. Alessandro Bastoni a deschis scorul pe stadionul Giuseppe Meazza, marcând cu o lovitură de cap în minutul 18.

Nerazzurii și-au majorat avantajul în minutul 36, prin Marcus Thuram, iar golul al treilea a venit imediat după pauză, când a înscris Lautaro Martínez, în minutul 52. Bastoni i-a oferit pasa decisivă lui Marcus Thuram, în minutul 62, pentru 4-0, apoi autorul dublei a ieșit, înlocuit cu Bonny. Și acesta din urmă a stabilit rezultatul final, în minutul 72.

Inter Milano a învins pe Torino cu 5-0 și este lider după prima etapă din Serie A.

#fotbal extern, #Cristian Chivu, #Inter Milano , #stiri fotbal
