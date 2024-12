Ladislau Bölöni, devastator: "Ianis Hagi are lipsuri! Începe să fie deja prea mult" Despre națională: "Dezonorant"

Ladislau Bölöni (71 de ani) a vorbit despre faptul că ne ambalăm prea tare după rezultatele din Liga Națiunilor.

Ladislau Bölöni crede că naționala de fotbal a României mai are multe de dovedit și că "ne ambalăm" prea repede. De asemenea, antrenorul român a vorbit pentru Sport.ro despre Ianis Hagi și despre cât de greu îi este fotbalistului român să se adapteze în străinătate.

*La Campionatul European, după părerea mea, am avut o prestație fără putere, fără sare și piper. Ah, că am trecut de faza grupelor, foarte bine. Acum, în Liga Națiunilor, n-am văzut meciurile, dar (n.r. – își caută cuvintele)... Pentru mine e rușinos că a trebuit să jucăm așa de bine! Ce vreau să zic prin treaba asta? Că echipa națională a României nu poate fi în liga a treia. E dezonorant! OK, au fost victorii pe linie, felicitări, bravo și pentru Mircea (n.r. – Mircea Lucescu), sigur că a adus un suflu nou la națională, dar să ne calmăm puțin!

*Jucătorul român eșuează în străinătate pentru că în formarea lui nu există exigență. Măsurătoarea pe care o folosim în evaluarea lor e măsurătoarea fotbalului românesc. Care nu e în top. Cazul Alexi Pitu: a ajuns în Franța. În apă adâncă. E greu. Trebuie să treci de anumite dificultăți și nu reușești. Pentru că nu te-au învățat. Atenție: aici, nu acuz jucătorul!

Ads

*Ianis Hagi? Câți ani are acum? 26 deja?! Trec anii! Cât am văzut eu, are calități tehnice interesante, dar și ceva lipsuri. Lipsurile astea trebuie să le ascundă, cumva. Trebuie să compenseze prin calitățile pe care le are. Prin efort, prin ciocniri, prin sprinturi lungi, printr-un joc mai simplu și mai eficient. Atenție: și Gică (n.r. – Gheorghe Hagi) avea ceva lipsuri! De pildă, când îi venea mingea pe piciorul drept (n.r. – zâmbește). Dar Gică își ascundea această slăbiciune prin alte calități, prin foarte multe calități. Revenim la Ianis. Cât am vorbit eu cu el, educație excelentă are! Nebunia tinereții... Asta e valabilă pentru generația actuală, nu trebuie să ne legăm noi de treburile astea. Dar, la un moment dat, trebuie să înțeleagă că trebuie să ridici ștacheta și, foarte important, să prinzi rădăcini undeva. Deocamdată, noi știm ce a fost cu el la Farul. Nu știm ce a fost în Belgia (n.r. – la Genk), nu știm ce s-a întâmplat în Spania (n.r. – la Alaves), nu știm ce s-a întâmplat în Scoția (n.r. – la Rangers)... Dar începe să fie deja prea mult!

*Dacă ironizez ceva aici, atunci ironia mea vizează presa din România, să știi! Nu jucătorul își dă fel și fel de porecle, Mbappe 2, Mbappe 3 sau Messi. Sunt alții care inventează chestiile astea. Aceste lucruri fac mai mult rău jucătorului decât bine.

Ads