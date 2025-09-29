Cine e fotbalistul român numit „eroul fără pelerină” în Spania. Impresionează în La Liga, dar nu are loc în naționala lui Lucescu

Cine e fotbalistul român numit „eroul fără pelerină” în Spania. Impresionează în La Liga, dar nu are loc în naționala lui Lucescu
Ionuț Radu. Foto: X / @RoFtbl

Transferul la Celta Vigo i-a prins de minune lui Ionuț Radu. Portarul român impresionează în Spania. În ultima etapă, echipa lui a pierdut cu 2-1 cu Elche, însă portarul a fost numit omul meciului.

El a avut mai multe intervenții excelente, apărând inclusiv un penalty în fața lui Rafa Mir, când scorul era 1-1. Publicația ElDesmarque a scris despre Radu că este un „erou fără pelerină”, primind titlul de „zidul românesc”.

Ionuț nu s-a bucurat însă de titlul de omul meciului, pentru că echipa lui a pierdut.

"Nu a fost un meci simplu pentru că Elche are parte de un start de sezon foarte bun. Și noi am făcut un meci bun azi, dar ei au fost cei care au marcat pe final. Faptul că am fost desemnat omul meciului? Mulțumesc, dar în cele din urmă nu mai contează.

Suntem triști pentru că ne-am fi dorit să câștigăm și să-i mulțumim pe fanii care au făcut deplasarea aici. Toată concentrarea trebuie să fie acum la meciul cu PAOK. E nevoie să ne corectăm greșelile", a spus Radu, după meci.

Celta Vigo rămâne fără victorie în La Liga, după șapte etape, în care a făcut cinci egaluri. Radu nu a fost în lotul naționalei României, la meciurile cu Cipru și Canada.

