Ionuț Radu nu a uitat de momentul în care greșeala lui a făcut ca Inter să piardă titlul în Italia: „Amintirea asta mă bântuie”

După 12 ani, portarul Ionuț Radu s-a despărțit definitiv de Inter Milano. Acesta a avut un mesaj pentru fanii echipei, postat imediat după ce a semnat cu Venezia, locul 19 din Serie A.

Radu și-a amintit de gafa monumentală făcută în 2022, când, la un meci cu Bologna, a șutat pe lângă minge, iar adversarii au marcat golul ce a făcut ca Inter să piardă titlul de campioană în acel sezon.

„Drumul a fost lung... Am ajuns în 2012 cu un vis mare. Am câștigat aproape totul în sectorul juvenil și la 18 ani mi s-au deschis porțile primei echipe! Mi-am dorit mereu un final diferit, dar în viață lucrurile nu merg întotdeauna așa cum visăm. 12 ani de emoții, pozitive și nu numai, în care am avut onoarea de a împărți vestiarul cu băieți excepționali. Campioni pe teren, oameni deosebiți în afara lui. Vă mulțumesc înainte de toate pentru că nu m-ați făcut niciodată să mă simt singur în cele mai negre momente. Există o amintire care din păcate m-a bântuit mult și pe care, credeți-mă, nu i-aș dori-o nimănui altcuiva din lume care joacă acest rol!!!

Poate părea un clișeu, dar este adevărat că cele mai grele momente sunt cele care te întăresc. După atâtea critici justificate și o tăcere evidentă și motivată, voi încerca să îmi demonstrez adevărata valoare în altă parte. Sunt determinat și motivat să îmi continui călătoria și să încep un nou capitol în viața mea. Vreau să le urez colegilor mei de echipă, clubului și tuturor fanilor Nerazzurri mult noroc și succes. Voi purta întotdeauna Inter în inima mea! Vă mulțumesc”, a scris Radu pe Instagram.

Ionuț Radu era, cândva, văzut de Inter drept un portar de mare viitor. La un moment dat părea chiar că acesta va fi înlocuitorul marelui Handanovic.

El a ajuns la Inter, în academie, în 2013, iar în 2016 a fost promovat la echipa mare a italienilor. A fost împrumutat la Avellino, Genoa, Parma, Cremonese, AJ Auxerre sau Bournemouth, însă nu a reușit niciodată să își atingă potențialul.

Până la episodul din 2022, Radu era un portar cu evoluții apreciate în Serie A, având, la un moment dat, o cotă de 15 milioane de euro. Însă după gafa cu Bologna, acesta a scăzut până la 1.5 milioane de euro.

