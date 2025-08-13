„Îndoielile planează!”. Ce se întâmplă cu Ionuț Radu, înainte de primul meci din La Liga. Criticat înainte de debut

„Îndoielile planează!”. Ce se întâmplă cu Ionuț Radu, înainte de primul meci din La Liga. Criticat înainte de debut
Ionuț Radu s-a transferat în această vară la Celta Vigo. Portarul român, de 27 de ani, a ajuns la echipa iberică după ce, în ultimele luni, a jucat la Venezia, în Serie A, unde a impresionat.

Pentru Ionuț Radu urmează debutul în La Liga. Primul meci e cu Getafe, duminică, de la ora 18:00. Românul are șanse mari să fie titular în acest meci, însă așteptările de la el sunt limitate.

Presa din Spania are niște semne de întrebare în ceea ce-l privește, mai ales după ce a avut o greșeală mare în amicalul cu Guimaraes. În schimb, în amicalul cu Wolves a avut o evoluție apreciată.

„Transferul său nu a reușit să risipească îndoielile care planează asupra portarului. Într-un meci în care adversarul nu este cunoscut pentru numărul de ocazii, ci mai degrabă pentru eficacitate, nu ne-am aștepta la o performanță extraordinară din partea portarului în această partidă”, au notat ibericii de la Jorna Da Perfecta.

Ionuț Radu a jucat în patru din cele cinci mari campionate ale lumii: în Italia, la Inter, Genoa, Parma, Cremonese și Venezia, în Franța, la Auxerre, în Anglia, la Bournemouth și acum în Spania. Singurul campionat de top în care nu a ajuns până acum este Germania.

