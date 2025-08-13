„Îndoielile planează!”. Ce se întâmplă cu Ionuț Radu, înainte de primul meci din La Liga. Criticat înainte de debut

Ionuț Radu s-a transferat în această vară la Celta Vigo. Portarul român, de 27 de ani, a ajuns la echipa iberică după ce, în ultimele luni, a jucat la Venezia, în Serie A, unde a impresionat.

Pentru Ionuț Radu urmează debutul în La Liga. Primul meci e cu Getafe, duminică, de la ora 18:00. Românul are șanse mari să fie titular în acest meci, însă așteptările de la el sunt limitate.

Presa din Spania are niște semne de întrebare în ceea ce-l privește, mai ales după ce a avut o greșeală mare în amicalul cu Guimaraes. În schimb, în amicalul cu Wolves a avut o evoluție apreciată.

„Transferul său nu a reușit să risipească îndoielile care planează asupra portarului. Într-un meci în care adversarul nu este cunoscut pentru numărul de ocazii, ci mai degrabă pentru eficacitate, nu ne-am aștepta la o performanță extraordinară din partea portarului în această partidă”, au notat ibericii de la Jorna Da Perfecta.

Ionuț Radu a jucat în patru din cele cinci mari campionate ale lumii: în Italia, la Inter, Genoa, Parma, Cremonese și Venezia, în Franța, la Auxerre, în Anglia, la Bournemouth și acum în Spania. Singurul campionat de top în care nu a ajuns până acum este Germania.

