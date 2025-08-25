Kovacs nu e singurul! Ce arbitru a mai fost delegat în Liga Campionilor

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 25 August 2025, ora 15:39
152 citiri
Roxana Ivanov, delegată în Liga Campionilor. Foto: X / @Law5_TheRef

România continuă să fie bine reprezentată în arbitrajul internațional, prin delegările anunțate de forul continental pentru meciurile din UEFA Women’s Champions League Second Qualifying Round, programate la finalul lunii august 2025, informează frf.ro.

În Grupa 1, care va avea loc în localitatea Radenci, din Slovenia, la semifinala dintre BIIK-Șymkent AFK (Kazahstan) și GKS Katowice (Polonia), ce se va disputa pe 27 august, brigada de arbitri include și două românce: Roxana Ivanov – arbitru asistent și Ana Maria Terteleac – al patrulea oficial.

În finala mică, programată pe 30 august, Ana Maria Terteleac va oficia din postura de arbitru de centru, iar Roxana Ivanov a fost desemnată ca arbitru asistent.

În Grupa 2, care se va disputa în orașul Pafos, din Cipru, Irina Mîrț a primit o dublă delegare în calitate de observator pentru arbitri. Astfel, ea va superviza semifinala dintre Apollon Ladies (Cipru) și BSC YB Frauen (Elveția), pe 27 august și va fi observator UEFA și la finala grupei, din 30 august.

