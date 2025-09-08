Italia se pregătește de duelul cu Israel, iar selecționerul Gattuso anunță că „îi pare rău” că va juca acest meci

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 06:20
333 citiri
Italia se pregătește de duelul cu Israel, iar selecționerul Gattuso anunță că „îi pare rău” că va juca acest meci
Gennaro Gattuso FOTO AFC Fiorentina

Selecționerul naționalei Italiei, Gennaro Gattuso, și-a clarificat, duminică, afirmațiile făcute după recenta victorie împotriva Estoniei, explicând că „îi pare rău” că va înfrunta Israelul din cauza nivelului de joc al acestei echipe, nu din cauza războiului din Gaza.

După victoria obținută vineri de Italia împotriva Estoniei (scor 5-0), antrenorul Squadrei Azzurra, Gennaro Gattuso, a declarat că „îi pare rău” că Israelul se află în grupa Italiei, fără a oferi însă mai multe detalii. Pe rețelele de socializare, comentariul său a fost receptat ca o condamnare a ofensivei devastatoare a Israelului în Gaza, ca represalii pentru atacul sângeros fără precedent al Hamasului palestinian pe teritoriul israelian din 7 octombrie 2023.

El a clarificat duminică aceste declarații: „Îmi pare rău că am Israelul în grupa noastră, pentru că este o echipă care joacă bine și ne poate cauza probleme. Cât despre restul, știm cu toții: doare să vedem ce se întâmplă, oameni și copii care își pierd viața. Nu vreau să spun mai multe”, a declarat Gattuso într-o conferință de presă.

„Suntem aici să jucăm și să ne facem treaba bine”, a adăugat antrenorul Italiei. „Va fi un meci complet diferit de cel împotriva Estoniei, nu doar din punct de vedere al nivelului de joc, ci și din punct de vedere al caracteristicilor ambelor echipe. Ne pot face rău”, a avertizat câștigătorul Cupei Mondiale din 2006.

O asociație de antrenori italieni a cerut luna trecută FIFA și UEFA să excludă naționala Israelului din preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Italia, care nu a participat la ultimele două turnee finale ale Cupei Mondiale, este pe locul trei în Grupa I, cu șase puncte din trei meciuri. Israel are 9 puncte și este pe locul secund.

Șoc în preliminariile Campionatului Mondial: Turcia, învinsă cu 6-0
Șoc în preliminariile Campionatului Mondial: Turcia, învinsă cu 6-0
Echipa națională a Spaniei a învins duminică seara, în deplasare, scor 6-0, echipa națională a Turciei, în grupa E a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026. La Konya, Spania...
Israelul ameninţă că va avea o acţiune „unilaterală”, dacă unele ţări recunosc statul palestinian
Israelul ameninţă că va avea o acţiune „unilaterală”, dacă unele ţări recunosc statul palestinian
Recunoașterea statului palestinian de către țările occidentale ar putea determina Israelul să ia „măsuri unilaterale”, a avertizat, duminică, 7 septembrie, șeful diplomației, ministrul...
#fotbal extern, #Italia, #Israel , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce au facut invitatii in momentul in care mirele a aprins o torta la o nunta din Cluj
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
L-a distrus si vrea sa-i ia copiii legendarului sportiv! Acuzatii grave: "Am gasit in patul fiicei noastre"

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Italia se pregătește de duelul cu Israel, iar selecționerul Gattuso anunță că „îi pare rău” că va juca acest meci
  2. Finală de vis la US Open: Alcaraz și Sinner, meci mare la Flushing Meadows. Cine e noul lider mondial
  3. Șoc în preliminariile Campionatului Mondial: Turcia, învinsă cu 6-0
  4. Zouma, căpitan! Cum arată cel mai scump prim 11 din campionatul României, după super-transferul făcut de CFR. Vedeta FCSB-ului iese din echipă
  5. Donald Trump, huiduit la finala US Open. Startul finalei Alcaraz-Sinner, amânat
  6. Șoc pentru CSM București. Ce s-a întâmplat la ultima fază a meciului cu Handbolt
  7. S-a încheiat Marele Premiu al Italiei. Cine s-a impus la Monza? Așa ceva nu s-a mai întâmplat din 2019
  8. Reacția lui Sabalenka, după ce a câștigat US Open: „Meritam”
  9. Victorie uriașă la US Open. Cine a câștigat marea finală de la Flushing Meadows. Nu s-a mai întâmplat așa ceva din 2014
  10. Șase medalii de aur pentru România. Sportul la care dominăm Europa