Italia se pregătește de duelul cu Israel, iar selecționerul Gattuso anunță că „îi pare rău” că va juca acest meci

Selecționerul naționalei Italiei, Gennaro Gattuso, și-a clarificat, duminică, afirmațiile făcute după recenta victorie împotriva Estoniei, explicând că „îi pare rău” că va înfrunta Israelul din cauza nivelului de joc al acestei echipe, nu din cauza războiului din Gaza.

După victoria obținută vineri de Italia împotriva Estoniei (scor 5-0), antrenorul Squadrei Azzurra, Gennaro Gattuso, a declarat că „îi pare rău” că Israelul se află în grupa Italiei, fără a oferi însă mai multe detalii. Pe rețelele de socializare, comentariul său a fost receptat ca o condamnare a ofensivei devastatoare a Israelului în Gaza, ca represalii pentru atacul sângeros fără precedent al Hamasului palestinian pe teritoriul israelian din 7 octombrie 2023.

El a clarificat duminică aceste declarații: „Îmi pare rău că am Israelul în grupa noastră, pentru că este o echipă care joacă bine și ne poate cauza probleme. Cât despre restul, știm cu toții: doare să vedem ce se întâmplă, oameni și copii care își pierd viața. Nu vreau să spun mai multe”, a declarat Gattuso într-o conferință de presă.

„Suntem aici să jucăm și să ne facem treaba bine”, a adăugat antrenorul Italiei. „Va fi un meci complet diferit de cel împotriva Estoniei, nu doar din punct de vedere al nivelului de joc, ci și din punct de vedere al caracteristicilor ambelor echipe. Ne pot face rău”, a avertizat câștigătorul Cupei Mondiale din 2006.

O asociație de antrenori italieni a cerut luna trecută FIFA și UEFA să excludă naționala Israelului din preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Italia, care nu a participat la ultimele două turnee finale ale Cupei Mondiale, este pe locul trei în Grupa I, cu șase puncte din trei meciuri. Israel are 9 puncte și este pe locul secund.

