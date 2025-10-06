O arbitră, delegată la meciul lui Real Madrid din Champions League

Două brigăzi alcătuite din arbitri români au fost delegate la partide din prima rundă a fazei principale din UEFA Women’s Champions League.

Alina Peșu se va afla la centru în meciul dintre Paris FC și OH Leuven, care va avea loc marți, 7 octombrie, de la ora 22:00. Din brigada sa vor mai face parte arbitrii asistenți Daniela Constantinescu și Cătălina Nan, iar George Roman va fi al patrulea oficial. În camera VAR se vor afla Ovidiu Hațegan și Cristina Trandafir.

În aceeași rundă inaugurală a fazei principale, Iuliana Demetrescu va fi centralul meciului dintre Real Madrid și AS Roma, programat miercuri, 8 octombrie, de la ora 19:45 pe Estadio Alfredo Di Stéfano din Madrid.

Alături de ea vor fi arbitrii asistenți Mihaela Țepușă și Roxana Ivanov, în timp ce Ana Maria Terteleac va fi al patrulea arbitru. Sebastian Colțescu și Iulian Dima vor fi cei doi oficiali din camera VAR.

